Este tercer domingo del mes de junio se festeja el Día del Padre, como sucede todos los años, con carácter inamovible. Incluso en esta ocasión hubo gestiones de parte de cámaras de comerciantes para modificar la fecha pues cae en medio de varias fechas conmemorativas como la muerte de Martín de Güemes en la jornada de ayer y la de Manuel Belgrano -el creador de la bandera- el próximo martes, pero finalmente la iniciativa en cuestión fue desechada, confirmándose el carácter fijo de la fecha más allá de las circunstancias que puedan presentarse.

Formulada esta salvedad, vayamos entonces a algunos antecedentes sobre esta fecha anual en homenaje a los padres, ya que en nuestro país el primer festejo tuvo lugar el 24 de agosto de 1958, en honor del general José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y por lo tanto, buscándose de tal manera la relación con todos los padres. Poco tiempo pasó cuando en la década de 1960 fue modificado el día en el calendario, resolviéndose llevar los festejos al mes de junio, buscando antecedentes en Estados Unidos, donde el origen de esta celebración se remonta a junio de 1909, cuando una mujer llamada Sonoro Smart Dodd decidió homenajear a su padre, William Dodd, un veterano de la guerra civil estadounidense. Con posterioridad, en 1966, el presidente Lyndon Johnson estableció como fecha del Día del Padre el tercer domingo del mes de junio, es decir hoy. Lo cual también fue dispuesto en la Argentina para honrar a los padres y la paternidad.

Hechas estas consideraciones sobre los antecedentes de la fecha en cuestión, lo que realmente importa es destacar hoy la figura del padre, como una parte fundamental y decisiva dentro del núcleo familiar. Justamente esto último, es decir la familia, es lo que debemos recuperar en toda su plenitud para recomponer algunas valores y conductas que se han ido perdiendo con el transcurrir del tiempo, inmerso dentro de una vorágine que imprime una celeridad alejada de los verdaderos objetivos de la vida. Y para recuperar a la familia como núcleo de unidad, como punto de partida de absolutamente todo, la presencia paterna es no sólo indispensable sino fundamental, aportando aquellos valores que combinan con los de la madre, para hacer de esa conjunción la formación de los hijos.

Es que el padre representa la rectitud, el ejemplo que transmite y genera conductas, a veces el rostro hosco en aquellos momentos más precisos, cuando las circunstancias así lo requieren, aunque por dentro duela al arrepentimiento. Lo que no quita, sea también el compinche de sus vástagos, el que está siempre dispuesto y disponible para el acompañamiento, para el consejo más sensato y prudente, aunque muchas veces se imponga la negativa. Ya comprenderán, es una reflexión constante de todos los padres, aunque después encuentre el punto de equilibrio, que es donde aparece en toda su dimensión la figura de la madre.

No se viven tiempos sencillos para la vida familiar, las exigencias son siempre múltiples, sostenidas con el esfuerzo de cada uno de los integrantes del grupo, muchas veces con algunas carencias que, sin embargo, son llevadas con dignidad y respeto cuando el ejemplo viene desde arriba, es decir, de quienes son la fuente de inspiración permanente, lo cual es algo que debemos recuperar en toda su dimensión y alcances.

Difícil misión la de ser padre, sin dudas con exigencias que cada época pone a prueba todos los días y en cada momento, pero cuánta recompensa ofrece la tarea cumplida, el haber constituido y consolidado una familia, y aún más que eso, más allá de las aspiraciones materiales satisfechas, el haber podido transmitir valores, enseñar con el ejemplo, que es la manera más potente que los niños captan y aseguran para toda la vida.

Por todo esto y por las razones que cada uno anida en su corazón, pues estos sentimientos están más allá del pensamiento, hagamos que hoy nuestro padre tenga el mejor de los días y reciba el mejor de los regalos, que es tener a todo el grupo reunido, en paz y con el cariño sobrevolando en todos los rincones. Y quienes ya no lo tengan, recordarlo y homenajearlo en la memoria de la mejor forma.

¡Feliz día para todos los padres!