Puntualmente y en cuanto a la tarea social propiamente dicha recordó que "nosotros empezamos a trabajar con los chicos en el año 2001, en el año '86 empecé a trabajar en lo social con gente grande, colaborando con familias."En 2001 con la situación extrema que se vivía, nos juntamos con gente de la ciudad para formar lo que es ahora la Asociación Civil Nueva Esperanza."Empezamos con un merendero que lo teníamos en Carlos Gardel y Bv. Lehmann, que era un lugar que nos cedían, luego fuimos a trabajar en la antigua vecinal del barrio Barranquitas, también estuvimos en la manzana 19 de Barranquitas, no teníamos un lugar fijo. Nuestra organización está en calle Fader, del barrio Pizzurno.Recordó que en su casa hacían talleres y siguen haciéndolos, pero se pone difícil por el traslado de los chicos.Más adelante señaló "estuvimos trabajando en barrio Güemes, en el Hogar Granja El Ceibo, en el Co ProVi, en el Zazpe, somos un poco nómadas".También hizo saber que "estuvimos en el barrio, lo que es el asentamiento de March, sobre calle Buffa, y desde hace un tiempo, respondiendo a pedidos de varias familias, estamos trabajando en el barrio 2 de Abril."En el 2 de Abril tenemos un merendero dos veces por semana y también hacemos viandas, que damos en la organización, porque no tenemos la estructura física -hay que tener una cocina acorde a las normas vigentes-, damos viandas. Si hay una cosa de la que estamos siempre detrás son los elementos que conseguimos, pero año tras año va creciendo la cantidad de gente que necesita y nosotros paliamos las necesidades como podemos".En cuanto a la problemática de adicciones manifestó que "hacemos un control con los chicos a través del deporte y quiero saludar a Gonzalo Lezcano que es un chico que se incorpora ahora, a través del deporte y sobre todo el fútbol, está haciendo un trabajo enorme, un chico que viene de clase baja y que conoce mucho, se cargó esta mochila difícil que es contenerlos, hacemos todo un seguimiento en lo atinente a alimentación, vacunación, pero también estamos atrás de lo que es el narcotráfico, que nos horroriza.Evocó que para este mismo medio "en el año 2004 dije que tenemos problemas de narcotráfico, y yo señalaba que 'o nosotros vamos por ellos o ellos vendrán por nosotros', en esa época no había arrebatos, no había violencia, lamentablemente no nos equivocamos. Tengo miedo por quienes trabajamos, por esta sociedad que no se da cuenta que hemos perdido valores. Esto no se soluciona con más patrulleros, se soluciona con cambiar un sistema de vida que los lleva a los jóvenes a la perdición, sobre todo por la pérdida de valores".