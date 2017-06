Unión con la obligación

Con tres partidos se completará esta tarde la 12ª y penúltima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El encuentro saliente estará en Sunchales, donde se disputará el clásico en el Polideportivo de la Av. Belgrano. Allí Unión recibirá a Libertad, con el objetivo de ganar para estirar la definición por el título hasta la última fecha. Si no lo consigue, Ben Hur festejará en Clucellas donde estará jugando por la Copa Santa Fe.El encuentro en la ciudad del Cañón comenzará a las 15:30 y será arbitrado por Víctor Colman. Los restantes dos partidos serán: Brown de San Vicente vs. La Hidráulica de Frontera, Guillermo Vaccarone, y Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto, Rodrigo Pérez.PRIMERA BEsta tarde se jugará la tercera fecha de la segunda fase, con esta programación: Zona Norte, Sp. Roca vs. Independiente de San Cristóbal, Darío Suárez; Dep. Tacural vs. Dep. Aldao, Guillermo Tartaglia; Unidad Sancristobalense vs. Moreno de Lehmann, Raúl Cejas y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva, Javier Simoncini.Zona Sur: Dep. Josefina vs. Talleres de María Juana, Sebastián Garetto; San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo, José Domínguez; Atlético María Juana vs. Argentino de Vila, Franco Ceballos y Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra, Gisela Trucco.PRIMERA CEste domingo se pondrá en marcha el torneo Clausura, con la siguiente programación: Belgrano vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas, Silvio Ruiz; Sp. Aureliense vs. Juventud Unida, José Rodríguez; Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia, Ariel Gorlino y Atlético Esmeralda vs. San Isidro de Egusquiza, Angelo Trucco.