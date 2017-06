Clasificados de la Femenina

Culminada la fase regular de la Liga Femenina de básquetbol quedaron definidos los encuentros de play offs. Los mismos son: Obras vs. Vélez; Berazategui vs. Estrella de Berisso; Unión Florida vs. Hindú y Lanús vs. Quimsa.Los ganadores de cada serie clasificarán al Final Four, que se desarrollará el 1 y 2 de julio. Recordemos que en Unión Florida juega la rafaelina Melisa Gretter.