Píldoras Políticas

CHICHE DUHALDE CONCEJAL

La exsenadora justicialista Hilda "Chiche" Duhalde afirmó que "no" descarta "ir como concejal de Lomas de Zamora", al tiempo que volvió a manifestarse "absolutamente enojada con la clase política". "No descarto la posibilidad de ir como concejal de Lomas de Zamora. A esta altura de mi vida, mi compromiso tiene que ser con la gente de esta comunidad en la que nací. Desde hace 48 años vivo acá en Lomas de Zamora, acá viven mis hijos y mis nietos", señaló la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

En declaraciones a FM Milenium, "Chiche" Duhalde aseguró que tuvo ofrecimientos de ser "candidata a senadora o diputada" pero que ella se niega porque está "absolutamente enojada con la clase política", a la que acusa de estar "alejada de los problemas concretos de la gente, manejándose en la superestructura".

"La dirigencia me avergüenza porque van a los barrios más humildes cuando inauguran alguna cosita, pero no son capaces de ir a sentarse a tomar unos mates con los vecinos. Hacen política a través de los medios", disparó la exsenadora nacional.



LLUEVE ADENTRO

El Gobierno lleva adelante desde comienzos de año la primera etapa del plan de reformas en la Casa Rosada con el objetivo de reparar algunas cuestiones estructurales y encaminar al histórico edificio en los preceptos de sustentabilidad.

Las tareas empezaron en el segundo piso de Balcarce 50, específicamente en un sector ubicado encima del Despacho Presidencial. Hasta el momento, las obras marchaban sin contratiempos, pero esta sección se enteró de que en las últimas semanas hubo un incidente: un día se "llovió" adentro de la oficina del presidente Mauricio Macri.

A pesar de que se trató de una gotera que sólo mojó algunos papeles, el hecho no cayó para nada bien en el Gobierno, que pidió que se apuren las tareas en el sector para evitar nuevos incidentes.



GRACIAS, PERO NO

En la firma del Acuerdo Federal Minero estaban presentes casi todos los gobernadores, la mayoría de ellos peronistas, contentos y conformes por la iniciativa que, esperan, traerá inversiones para desarrollar la industria de la minería. Sin embargo, una vez sacada la tradicional foto "familiar" con el presidente Mauricio Macri, varios mandatarios provinciales evitaron posar de nuevo para las cámaras. O mejor dicho, para una cámara en especial.

Finalizada la actividad, integrantes del equipo de Prensa y Redes Sociales de Presidencia intentaban convencer a alguno de los gobernadores para que dijeran unas palabras para los canales online como Facebook, Twitter e Instagram. Cortésmente, casi la totalidad de los dirigentes opositores agradecieron la oferta, pero la rechazaron, salvo uno: el neuquino Omar Gutiérrez.



DE RADICALES Y PINEDOS

En medio del debate sobre si se puede o no ingresar con mascotas se produjo en Twitter un intercambio inesperado entre tres personajes de lujo: el senador del PRO Federico Pinedo, el diputado radical Ricardo Alfonsín y la cuenta falsa (o humorística) de Ex Presidente Pinedo, conocida como @PresidentPinedo.

El viernes pasado el falso Pinedo lanzó una encuesta en la red social de los 140 caracteres en la que preguntó: "¿Te gustaría que los radicales puedan entrar y permanecer en locales gastronómicos?". El 71 por ciento eligió la opción "no estoy de acuerdo".

El desagravio al radicalismo llegó de parte de un renombrado correligionario como Alfonsín, quien lejos de ofenderse respondió con humor: "En este caso no estoy dispuesto a aceptar la opinión de la mayoría. Sépalo, @PresidentPinedo".

Fue entonces cuando entró al juego el senador Pinedo: "Yo tampoco Ricardito jaja! No se puede ser tan animal cómo esta gente! Te invito a comer!". El diputado radical aceptó la invitación, pero aclaró: "Eso sí, con una condición: lo que voy a comer yo, lo elijo yo! Te mando un gran abrazo".