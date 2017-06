Todesca destacó la baja de la inflación

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, advirtió ayer que "si los precios no subieran tanto, las ventas no se derrumbarían tanto", en línea con el reclamo del presidente Mauricio Macri para que los empresarios moderen las remarcaciones, y confió en que el costo de vida de junio será inferior al 1,3% de mayo.

El 11 de julio próximo el INDEC dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de junio con cobertura nacional, en lugar de medir solo los del AMBA como hasta ahora. Para Todesca, "no hay ninguna razón estructural" para que la inflación de junio supere a la de mayo. Incluso, dijo que los múltiples avisos con ofertas por parte de distintos supermercados en los últimos días "estarían indicando que van a bajar los precios o, por lo menos, deberían". Todesca sostuvo que "en los diarios de hoy y de días precedentes hay todo tipo de ofertas en modalidades como el ´día hot´ o el ´día negro´ para estimular el consumo".

Macri había criticado a los empresarios "vivos" que "cada vez que hay 2% de inflación, te enchufan 4% y por las dudas te enchufan 8%". En la misma línea, Todesca le dijo a los empresarios que "si los precios no subieran tanto, las ventas no se derrumbarían tanto".

En declaraciones radiales, sostuvo que "parece que se quisiera mantener la rentabilidad aumentando los precios, pero cuando se lo hace el consumo baja de tal modo que igual afecta la rentabilidad". El economista a cargo del INDEC consideró que tal vez "viene un segundo momento donde los precios se acomodan a la baja y hay más posibilidades de sostener el consumo, y de que la gente pueda llegar con sus salarios a los consumos básicos". "Esperemos que eso ocurra, es lo que debería ocurrir, en una economía que funciona normalmente es lo que ocurre", dijo.