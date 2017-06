Boca, a un paso del título

El líder Boca dio un paso fundamental en su objetivo de lograr el título de Primera División, tras golear ayer 4 a 0 a Aldosivi, con una actuación sin fisuras, en un partido disputado en el estadio José María Minella y correspondiente a la fecha 28. El delantero Cristian Pavón abrió la cuenta, a los 38’ del PT, con un soberbio derechazo desde 25 metros, mientras que Ricardo Centurión, aprovechando un grosero error del arquero Matías Vega, marcó el segundo tanto boquense, a los 40’. Ya en el complemento, Fernando Gago convirtió el tercero, de penal, a los 32’, y el defensor Jonathan Silva concretó el cuarto y definitivo para la visita, a los 38. El elenco local sufrió la expulsión del lateral izquierdo Franco Canever, a los 36’ del ST. Con este resultado, Boca alcanzó los 59 puntos, cinco más que Banfield y siete más que River. El próximo rival en el camino del elenco de la ribera será Olimpo, en Bahía Blanca, el próximo miércoles, y en caso de sumar de a tres se consagrará campeón sin importar los otros resultados. Por su parte, Aldosivi, que venía de empatar con Racing en Avellaneda (1 a 1), tiene sólo 25 unidades y volvió a complicarse con su magro promedio en la lucha por no perder la categoría.En los restantes encuentros de este sábado, Estudiantes de La Plata logró tres valiosos puntos que le otorgan, por el momento, la clasificación a la Copa Libertadores, al derrotar a un devaluado Belgrano de Córdoba por 2 a 0, tras un discreto encuentro disputado en el estadio "Centenario-Ciudad de Quilmes". Javier Toledo, a los 17 del PT, inauguró el score para el local mientras que Leandro Desábato,a los 44 del PT, aumentó las cifras. En tanto, Godoy Cruz de Mendoza venció a Arsenal por 2 a 1 en Sarandí y se ilusiona con entrar a la próxima Copa Sudamericana. El equipo mendocino se impuso con los goles de Santiago García, a los 11 minutos, y Javier Correa, a los 27, ambos en el ST, mientras que el conjunto local descontó a través de Juan Sánchez Sotelo, a los 29 del ST. Con esta derrota, Arsenal deberá esperar que Olimpo no venza a Independiente, ya que si los bahienses ganan, los de Sarandí volverán a estar en zona de descenso. Por último, en Liniers, Vélez goleo al descendido Sarmiento de Junín por 5 a 1, con un triplete de Mariano Pavone (34’ PT, 2’ y 40’ ST) y los restante de Nicolás Delgadillo (43’ PT) y Matías Romero (45’ ST) descontando Scifo (33’ ST) para los juninenses.En tanto, River recibirá hoy a Racing en la continuidad de la fecha 28 del torneo de Primera, donde buscará un triunfo para acercarse al líder Boca -está a 7- ante un equipo que pugna por mantener la ilusión de clasificarse a la próxima Copa Libertadores. El encuentro se jugará a las 17:15 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será controlado por el árbitro Diego Abal, irá televisado por El Trece y al mismo el elenco de Núñez llega tras caer ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En tanto, el conjunto de Avellaneda viene de empatar ante Aldosivi y esta pobre actuación le hizo replantearse las cosas al técnico Diego Cocca, quien meterá mano para que el equipo intente lograr un triunfo que le permita ilusionarse con entrar a la Copa Libertadores 2018.A su vez, Independiente será local de Olimpo de Bahía Blanca, en el cual buscará un triunfo para mantener la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores ante un equipo que intentará sumar para salir de la zona de descenso. El encuentro se llevará a cabo en el estadio "Libertadores de América" a partir de las 16:15, tendrá el arbitraje de Fernando Espinoza y contará con la transmisión de Canal 9. El equipo de Ariel Holan viene de ganarle a Defensa y Justicia en el partido pendiente de la 17ª fecha luego de sufrir una derrota ante Boca Juniors por 3 a 0 y con el triunfo ante el "Halcón" se colocó a un paso del gran objetivo de volver a la Copa Libertadores. Independiente posee 48 unidades en la tabla de posiciones y no está ingresando a dicha competencia solo por tener menos goles a favor que Newell´s Old Boys. En cuanto al rival, viene de ganarle a Huracán, pero por las victorias logradas el viernes por Temperley y el elenco de Parque de los Patricios, Olimpo retornó a la zona de descenso. También, desde las 14 en Rosario, se enfrentarán Newell’s y Lanús pensando en la Libertadores, televisado por Canal 9 y con el contralor de Mauro Vigliano. Unos minutos más tarde, desde las 14:45 y por DeporTV, Patronato recibirá al alicaído Tigre, que contará con el retorno como entrenador de Caruso Lombardi. Mientras que a las 17, en Florencio Varela, Defensa buscará la recuperación ante Atlético Tucumán (TV Pública).