Destacada charla sobre la justicia en la infancia

El Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Rafaela, que preside María Laura Rondina, organizó anoche una charla denominada "Los tiempos de la Justicia y las necesidades de la infancia", en el el Colegio de Abogados de Rafaela.Una de las que encabezó esta charla fue la jueza de Familia de la 2º Nominación de Santiago del Estero, Dra. Mónica Bravo Mayuli, que durante el encuentro analizó distintos puntos, como la adopción con el nuevo código que rige desde el 2015. Durante el encuentro, fueron analizando los avances, los retrocesos en las situaciones cotidianas y diarias. "En Santiago del Estero tenemos una difícil y larga situación con las adopciones, que estamos tratando de revertir", dijo la prestigiosa abogada.En cuanto a los tiempos, algo que es muy polémico en cuanto a los movimientos que se realizan en la adopción, Mayuli explicó que "el disparador de este punto fue el Dr. Marcelo Molina. Nosotros tenemos en la cabeza el tiempo que llevan los trámites judiciales en un proceso, y que repercute en los niños. Lamentablemente en estos procesos de adopción y las nuevas reformas del Código se han agregado nuevas etapas procesales y creemos que se se van a ir institucionalizando en un mayor tiempo", explicó.Por su parte, el juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 de Rosario, Dr. Marcelo Molina, inició su presentación a través de su libro, "¿Cuánto tiempo es un tiempito?", con diferentes casos y anécdotas. A través de esto, la Dra. Bravo Mayuli, dijo que "a través de lo que cuenta el Dr, uno busca revertir estas situaciones que no son tan agradables en el transcurso del tiempo. La situación no es fácil", dijo.En este sentido, Bravo Mayuli abordó el tema "avances y retrocesos en la adopción a la luz del Código Civil y Comercial, abordaje específico de dicha situación en la Provincia de Santiago del Estero", también contando distintos casos y se refirió a la ansiedad que muchas veces tienen los padres: "tenemos por un lado la familia biológica con la cual el orden administrativo tiene que agotar toda la instancia de reinserción en esa familia de origen o ampliada. Mientras que por otro lado está la ansiedad de los pretensos, adoptantes, que necesitan una contención permanente y que eso lleva hasta muchos años estando inscriptos", expresó.Como explicábamos anteriormente, el Juez Molina escribió un pequeño libro de anécdotas en el que cuenta cómo una vez, una pequeña niña le repreguntó al juez cuánto tiempo iba a ser ese "tiempito" que Molina utilizaba en esa explicación: "fue la primera vez que tuve frente mío una niña abogada", dijo el profesional al respecto.Además, dijo "las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes en general no siempre cuentan con el asesoramiento legal adecuado para los casos en los que están involucrados en un proceso legal. Básicamente, no son escuchados, no son tratados como sujetos de derecho", dijo.Además, destacó: "hay una sola situación que es imperdonable para el Estado, y es que esos padres no puedan mantener a los chicos. Si esto es así, está el problema del Estado. Ahora, existe el caso de una nena de 13 o 14 años que plantea que no pueden tener el hijo que tuvieron, o que la familia misma no se puede hacer cargo. Eso también hay que tenerlo en cuenta y ahí sí aparece el derecho del chico a ser adoptado", explicó el profesional.