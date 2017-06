Cordera generó polémica al volver a los escenarios

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Luego de permanecer nueve meses inactivo tras sus polémicos dichos por los que fue imputado por incitación a la violencia contra las mujeres, el músico Gustavo Cordera volvió a presentarse en vivo en un local porteño, donde se produjo un nuevo hecho controvertido ya que fue manoseado por un grupo de fanáticas en pleno escenario.Ante unas 700 personas, Cordera se presentó en La Trastienda, en el centro porteño, para dar a conocer junto a su banda "La Caravana Mágica" su nuevo trabajo discográfico, "Tecnoanimal".Se trataba de la primera presentación del exlíder de La Bersuit Vergarabat luego del escándalo desatado en agosto del año pasado a partir de sus dichos durante una charla con estudiantes de la escuela de periodismo TEA, en la que lanzó, entre otras frases calificadas de misóginas, que "hay mujeres que necesitan ser violadas".Como consecuencia de esa charla, Cordera fue procesado el mes pasado por presunta comisión del delito de "incitación a la violencia colectiva", en una causa que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral."No puedo dejar que me invada esta emoción porque se me corta la voz. Agradezco todo lo que pasó porque permitió que me encontrara con mi alma una vez más", expresó Cordera en la noche del pasado miércoles al presentarse en La Trastienda.El recital, en el que Cordera incluyó varios de sus temas más exitosos de su carrera solista y las doce canciones de su nuevo disco, tuvo un momento polémico después de la situación que atravesó el músico en los últimos meses.Un grupo de chicas subió al escenario y rodeó al cantante, en el momento en el que interpretaba "La Bomba Loca", y se vieron algunos manoseos, especialmente de parte de las fanáticas.Las palabras de Cordera que ocasionaron un parate en su carrera musical y provocaron que fuera imputado por la Justicia, además de ser repudiado por distintos sectores de la sociedad, fueron pronunciadas el 6 de agosto pasado durante una charla con estudiantes de periodismo del taller TEA Arte.Al tocarse el tema del líder de la banda El Otro Yo, Cristian Aldana, detenido como acusado de haber abusado de al menos seis jóvenes fans, Cordera expresó en esa ocasión: una terrible grosería que menosprecia a las mujeres y que ya fue difundida en su oportunidad.Posteriormente, en su descargo, Cordera aseguró que sólo intentaba provocar y pidió disculpas, mientras sostuvo que fue malinterpretado."No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", sostuvo e insistió en que su intención era llamar la atención de los estudiantes por medio de la provocación, al igual que lo hace en las letras de varias de sus canciones.