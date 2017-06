El PRO quiere llegar a una lista de unidad

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Consejo Nacional del PRO se reunió ayer con el objetivo de terminar de cerrar detalles de la presentación de precandidatos para las PASO y subrayó que está "trabajando con un alto nivel de diálogo y consenso" en todos los distritos para evitar internas."Estamos trabajando con un alto nivel de diálogo y búsqueda de consensos en todos los distritos. Vamos a poder terminar (las listas de unidad) en los próximos días", sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, resaltó que en todas las provincias "hay mucho ánimo de llegar a listas de consenso" para así "seguir consolidando el espacio".Sin embargo, aclaró que "siempre está la chance de dirimir cuestiones en primarias". De esta manera, los referentes del espacio amarillo se refirieron a la situación de distritos como Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego, en los que hasta el momento no se pudo llegar a un acuerdo con la UCR para evitar una competencia interna.Respecto a una eventual postulación de la expresidenta Cristina Kirchner, el ministro coordinador destacó que "más allá del nombre que use" su alianza electoral, "ella representa el pasado" y se mostró confiado de que "la gente no va a querer volver atrás".Del encuentro llevado a cabo en el distrito bonaerense de Pilar participaron los principales referentes del PRO y los presidentes partidarios de los 24 distritos.