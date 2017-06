“Delpo” no va a Queen’s

Juan Martín Del Potro, número 30 del mundo, no participará finalmente en el torneo londinense de Queen's por lesión, según informó este viernes la propia organización. Delpo no se ha recuperado a tiempo de la inflamación en el pubis que lo dejó fuera en Hertogenbosch y se convierte en la segunda gran ausencia en Queen's, puesto que hace tres días fue el español Rafael Nadal el que renunció al torneo porque su cuerpo "necesitaba descansar". No obstante, ocho de los quince mejores participarán en este torneo previo a Wimbledon.