El Partido de Acción Municipal quiere poner en el Concejo la voz del vecino

El Partido de Acción Municipal (PAM) presentó en el día de ayer en el Cyrano Bar a sus precandidatos a concejales. "Vamos a competir en las primarias de agosto y en octubre", se entusiasmó Cecilia Perini, la docente de la escuela "Mariano Moreno" que encabeza la lista, rodeada por el resto de los titulares de la nómina: Pablo Ardissono (empresario de la construcción), Marisa Gudiño (trabaja en el Centro de Monitoreo de Rafaela), Lucas Bovier (se dedica a la refrigeración industrial) y la suplente en la lista, Marisa Ricciardino (empleada del Corredor Vial Nº 9 y docente en el bachillerato de adultos de la UTN. Fue Secretaria de "Chany" Fontanetto en el Concejo).

Perini se presentó mencionando "su compromiso con la lucha docente y la participación ciudadana". "Quiero contarles cómo nace 'Un equipo, una ciudad' (que es el nombre de la lista): si bien tenemos distintos orígenes, creemos que era ideal para participar con un compromiso con la ciudad. Es un momento político delicado. Entendimos importante que nos brindaran un espacio en donde nosotros poder desarrollar nuestras propuestas de manera autónomas, aunque abiertas al debate y a la discusión con otras posiciones. Y el PAM nos lo dio", dijo.

"Es un espacio modesto, pero sabemos de su trayectoria política. Es un lugar ideal para arrancar con el compromiso social que tenemos", dijo y agregó: "cuando nos juntamos para ver cómo nos podíamos comprometer con la ciudad, tuvimos la oportunidad de que pudiéramos trabajar desde aquí. No teníamos la posibilidad de hacerlo desde otro espacio político. No parecía lo correcto tampoco. Queríamos empezar. El PAM, por su trayectoria, de estar cerca del vecino, que queremos rescatar su voz, era el lugar ideal para desplegar todas nuestras ideas".

"No vamos a ser ciegos y ver que hay muchas cosas buenas. La ciudad se encuentra en un lugar de privilegio en esta sociedad globalizada. Pero, siempre teniendo en cuenta a la voz del vecino, tenemos que ver cómo podemos aportar soluciones a los problemas que tenemos. Hoy el vecino está preocupado por la inseguridad. En lo particular, creo que tenemos que enfocarnos en otros lugares, como por ejemplo, en la educación, muchos de los problemas que tenemos no los tendríamos. Creo que también hace falta un poco de sangre nueva y ganas de embarrarse en los barrios", indicó.

¿Qué pasó con Félix "Lolo" Bauducco? Es que el concejal fue el que representó a este partido, incluso desde una banca en el Concejo Municipal. Y, en declaraciones a la prensa, había manifestado que la lista se retiraría. "Esta convocatoria era para esto: despejar todo tipo de dudas. 'Un equipo, una ciudad', desde el PAM, se va a presentar en las PASO y en las generales", ratificó.

Hablando en nombre del grupo, Perini dijo que "nuestra preocupación era conseguir un espacio para trabajar. Estas cuestiones, sobre si el señor Bauducco está o no de acuerdo con que nosotros nos presentemos, nos excede. No me gustaría opinar".