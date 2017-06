Se agotaron las entradas y agregan una función de U2

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las entradas para el anunciado show del 10 de octubre de la banda irlandesa U2 en el estadio Unico de La Plata se agotaron a las dos horas de salir a la venta, por lo que se anunció el agregado de una nueva función para el día siguiente.La primera función salió a la venta en la noche del jueves y agotó de inmediato las entradas, por lo que se agregó un nuevo show para el miércoles 11 de octubre.Los clientes de Banco Patagonia tendrán la posibilidad de comprar sus entradas por el sistema Ticketek en una preventa exclusiva desde el 19 de junio a las 12:00 hasta el 20 de junio a las 18:00, en tanto que la venta al público general dará comienzo el jueves 21 de junio a las 12:00.U2 llegará en octubre próximo por cuarta vez a la Argentina en el marco de la gira internacional "The New Joshua Tree Tour 2017", con que celebra el 30 aniversario del lanzamiento de su famoso quinto disco.El ex Oasis Noel Gallagher con su banda High Flying Birds fue confirmado como telonero para la presentación en todo el tramo sudamericano de la gira, que tiene como objetivo apoyar el lanzamiento de una edición aniversario del clásico disco "The Joshua Tree".Además de las once canciones originales del disco, la edición incluye una grabación en vivo del concierto de "The Joshua Tree Tour 1987 en el Madison Square Garden"; rarezas y lados B de las sesiones originales de la grabación del álbum como así también remixes del 2017 realizados por los productores Daniel Lanois, St. Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood.Trae también un libro de tapa dura de 84 páginas con fotografías personales tomadas por The Edge durante la sesión original de fotos de Mojave Desert en 1986.