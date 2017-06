Mejoran las ventas en comercios rafaelinos

"Desde el sábado pasado se incrementó el nivel de ventas por el Día del Padre. El lunes y el martes también hubo mayor actividad pero especialmente desde este jueves (por ayer) hasta el sábado esperamos la mayor cantidad de operaciones, en gran medida porque rige el plan de 3 y 6 cuotas sin interés de muchas tarjetas", explicó el responsable de una tienda tradicional de bulevar Santa Fe. "No hay secretos, la gente busca defender su dinero y hacer rendir al máximo. Además cuanto más cerca está la fecha hay comercios que aumentamos la cantidad de beneficios entre promociones y descuentos porque preferimos perder rentabilidad a quedarnos con los productos la semana que viene", se sinceró.

Del otro lado, una mujer que caminaba con cuatro bolsas de cartón comentó: "Ya está, voy a evitar la aglomeración típica de los últimos días. ¿Los precios? Barato se murió, no hay nada", dijo un poco en broma y un poco en serio.

Vidrieras especialmente preparadas para la celebración del Día del Padre buscan atrapar la atención de los rafaelinos que buscan alternativas a la hora de regalar. "Estamos mirando, no sabemos bien qué elegir. Podemos gastar hasta 800 pesos", dijeron dos hermanas indecisas mientras observaban una tienda. "Hay que definir el presupuesto y después ver para qué nos alcanza", agregaron.

Los comerciantes consideran que entre este viernes y mañana se registrarán las mayores ventas. Este sábado es feriado, pero Paseo del Centro, espacio asociativo que integran más de 50 negocios, anticipó que se trabajará con normalidad. "El sábado 17 de junio, feriado en conmemoración de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, los comercios adheridos al paseo de compras estarán abriendo sus puertas de manera habitual", sostuvo. "La celebración por el Día del Padre reviste gran importancia para muchos de los rubros en donde se efectiviza gran parte de sus ventas de invierno", señaló la entidad.