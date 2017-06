Discapacidad: no solo se pierde la pensión, también Incluir Salud

La decisión del Gobierno Nacional de suspender (afirman que no se dieron de baja, pero para los hecho, es lo mismo: el aporte económico no está) sigue generando repercusiones. Gabriela Bruno, Directora Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, indicó que no solo se perdió el dinero, sino también que se dieron de baja la posibilidad de acceder a otros servicios claves para estas personas.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) manifestó que no tienen un número cierto de cuántos se vieron afectados en la Provincia de Santa Fe: "no tenemos datos fehacientes. Le estamos pidiendo a los presidentes de comunas e intendentes que nos envíen la información que tienen, más los efectores de salud. Tenemos que construir ese dato porque los datos concretos de a quienes le han dado la baja solamente los tienen los organismos nacionales".

También marcó que hay mucha preocupación: "algunos se han acercado a la Secretaría, se han comunicado por Facebook o mail para ver qué pasaba". "La idea es tener todos los datos para poder después hacer un reclamo ante Defensoría del Pueblo", anticipó.

"Desde Nación nos dicen que esas personas tienen un 'amparo'. Esto quiere decir que la familia ha tenido algún ingreso en blanco, con lo cual, a la persona con discapacidad ya no le correspondería este derecho. Se contempla como bien, por ejemplo, un ciclomotor", dijo y consideró: "es realmente vergonzoso el modo en que han interpretado este decreto del año 97 porque ni siquiera se ajusta a lo que dice, porque ahí se afirma que no le correspondería a quienes tienen al menos 3 haberes mínimos, es decir, $ 19.500. Y aquí se le ha cortado la pensión a quienes tienen ingresos por 6.000 o 7000 pesos".

Desde el Gobierno de la Provincia comentaron que no solo perdieron los $ 4500 de bolsillo y que en muchos casos, se vuelve sostén de familia. Sino que, además, se pierde la posibilidad de acceder al Plan Incluir Salud, que garantiza la cobertura en un centro de día, en un centro de terapéutico, transporte, formación laboral, estimulación temprana, pañales, rehabilitación, elementos ortopédicos. "Esto implica que tampoco estos centros podrán facturar por sus servicios que han brindado, lo que implica también poner en riesgo la infraestructura y el personal que deben sostener", agregó Bruno.

"La gente con la que trabajamos son personas de escasos recursos y de una situación de mucha vulnerabilidad y la pensión es fundamental. Estas personas también requieren del acompañamiento para poder completar los trámites que suelen ser engorrosos", indicó.

"En el día a día, un chico que vive en un barrio humilde, que tiene lejos el transporte público de pasajeros, que deba movilizarse con silla de ruedas y que contaba con una traffic que lo llevaba a hacer sus terapias y esto se corte de golpe, es un retroceso, un achique de derechos muy grande", describió.

Finalmente, marcó que no fueron avisados previamente de la decisión y marcó que "no tiene correlato con la presentación del Plan Nacional de Discapacidad y esta decisión". Recordemos que la Nación, hace menos de un mes, había hecho esta presentación.