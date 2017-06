La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó ayer "no hay ninguna decisión" del Poder Ejecutivo de dar de baja la pensiones por discapacidad y aseguró que "este Gobierno ha establecido por primera vez en la historia una política de Estado para atender la problemática".En medio de la polémica por la baja de unas 70 mil pensiones de este tipo, Michetti -fuertemente critica en la protesta del Obelisco- aseguró que "no hay ninguna decisión" del Gobierno de eliminar esas prestaciones, al tiempo que calificó como una "bajeza" que dirigentes opositores quieran "hacer un aprovechamiento de este tema con el fin de asustar y llevar angustia a la gente que necesita esta ayuda"."Este Gobierno ha establecido por primera vez en la historia una política de Estado para atender la problemática" de la discapacidad, afirmó la Vicepresidenta, quien destacó la implementación del Plan Nacional para la Discapacidad que presentó el mes pasado junto al presidente Mauricio Macri.Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ratificó que en el Gobierno "no hay intención de bajar ningún beneficio", en referencia a la polémica por las pensiones por discapacidad. El senador de Cambiemos descartó que algunos de los proyectos presentados en el Congreso sobre este tema puedan prosperar porque "el Poder Ejecutivo va a corregir lo que haya que corregir".En la Cámara alta, tanto el Frente para la Victoria como el senador oficialista Julio Cobos presentaron proyectos para revertir la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social.