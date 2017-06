Vieytes-Marchini: una obra de desarrollo para toda la ciudad

"Todo esto es posible no sólo con las espaldas del Municipio sino también gestionando ante el gobierno nacional, el gobierno provincial", dijo el Intendente de la ciudad.

En una nueva recorrida por la obra de pavimento, desagües e iluminación que avanza en las calles Vieytes y Marchini, el intendente Luis Castellano dijo que "es una de las más importantes que ejecutamos en los últimos años", y remarcó que existe una "jerarquización de este sector de la ciudad, cambiándole completamente la calidad de vida a cada vecino"

La obra de pavimentación de Vieytes-Marchini buscará estar terminada ante de fin de año, con la ayuda de todos: "Todo esto es posible no sólo con las espaldas del Municipio sino también gestionando ante el gobierno nacional, el gobierno provincial, tratando de que más allá de los colores políticos, el diálogo y la defensa de los intereses de la ciudad sean los que primen. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos", manifestó Castellano.

En tanto, agregó que "tanto en el norte como en el sur de la ciudad, se trata de una obra que comprende la de avenida Italia que está terminada y que beneficia a una numerosa cantidad de vecinos del barrio Pizzurno y le da la posibilidad de interconexión a familias de otros sectores", dijo y agradeció especialmente a la Presidenta de la vecinal y a todos sus integrantes porque "son una pieza clave, son ellos los que están siempre cara a cara con los vecinos, tomando y transmitiendo los reclamos".

El titular del Ejecutivo, que recorrió la obra el martes antes de viajar rumbo a Italia para participar de los festejos en Fossano, hizo extensivo el agradecimiento al Secretario de Obras Públicas y a todo su equipo de trabajo. También al concejal Jorge Muriel en representación del Concejo Municipal porque "como Intendente no podría desarrollar las obras sin las ordenanzas que me avalen".

Estuvieron acompañándolo el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; el concejal Jorge Muriel y la presidenta de la comisión vecinal de barrio Pizzurno Erika Mezzenasco.

Por su parte, Mezzenasco afirmó: "Estamos felices a pesar de que en esta etapa de la obra todo molesta, la tierra, el barro, las máquinas. Sabemos que el beneficio final será muy importante. En el sector de Marchini ya se está utilizando el pavimento y ya lo están disfrutando", completó.

A su turno, el Secretario de Obras Públicas expresó: "en la actualidad la empresa está trabajando en la calzada de rodamiento, pero previamente se trabajó en desagües. Es una obra que incluye, ciclovías, iluminación, se va a integrar a Estanislao del Campo y seguramente será otra obra emblemática que se sume a la ciudad", finalizó.