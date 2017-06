Desempleo subió al 9,2% en el primer trimestre

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La desocupación subió al 9,2% en el primer trimestre del año, 1,6 puntos por encima del 7,6% relevado en el último trimestre del 2016, informó ayer el INDEC, al advertir que hubo un aumento "significativo" de la gente sin trabajo.Así, tras dos trimestres consecutivos en baja, el desempleo volvió a crecer en los primeros tres meses del 2017. Según el INDEC, la población ocupada llega a 11,3 millones de personas, mientras los que no tienen trabajo suman 1,1 millón y las que tienen problemas de empleo son 1,2 millón de personas. Proyectado a todo el país -el INDEC mide una parte del universo total- son 1.700.000 personas que buscaron y no encontraron un trabajo entre enero y marzo de este año: de ese total, 639 mil viven en los 24 partidos del conurbano.La zona que arrojó un desempleo más alto fue el área metropolitana, conformada por el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, donde la desocupación llegó al 11,8%. El organismo dijo que la tasa de desocupación presenta un "incremento estadísticamente significativo" en el período enero- marzo de 2017. En cambio, las tasas de actividad y empleo no presentan grandes diferencias, dijo el organismo.Los números no pueden ser comparados con los del primer trimestre de 2016 porque el organismo dedicó ese período a normalizar las estadísticas tras la intervención sufrida durante el kirchnerismo. En mediciones anteriores la tasa de desempleo arrancó con 9,3% en el segundo trimestre de 2016, bajó a 8,5% en el tercero, volvió a descender a 7,6% en el cuarto y ahora subió a 9,2% en el período enero-marzo 2017.En tanto, el subempleo -gente que trabaja pocas horas y la mayoría está dispuesta a trabajar más- alcanzó a 9,9% de población activa, equivalente a 1.830.000 subocupados. El conurbano también tiene la mayor subocupación: 11,9% ó 642.000 personas.Poco más de 3,5 millones de personas activas tienen problemas de empleo por estar desocupadas o trabajar pocas horas, según la proyección de las cifras oficiales. La tasa de empleo se ubicó en 41,9% y descendió 0,6 puntos porcentuales respecto del 41,9% del último trimestre del año anterior.En tanto, la tasa de Actividad fue del 45,5%, por encima del 45,3% del anterior período. La subocupación se ubicó en el 9,9% y descendió 0,4 puntos porcentuales comparado con el último trimestre del 2016. La demandante, es decir aquellas personas que trabajan menos de 36 horas semanales y buscan un trabajo efectivo, se ubicó en el 6,6%, mientras la no demandante, lo que también revisten en esa condición y no salen a buscar trabajo, fue del 3,3%.El INDEC midió también a los ocupados demandantes de empleo, es decir aquellas personas que tienen un trabajo efectivo, pero buscan mejorarlo, que registró 14,1%, es decir bajo 0,5 puntos porcentuales, respecto de diciembre último.