Las posibilidades

Atlético seguirá en carrera y no perderá la categoría en esta fecha si gana su partido ante Quilmes y pierden o no suman más que un punto: Olimpo (visita el domingo a Independiente), Huracán (recibe mañana a Unión) y Temperley (juega también mañana ante San Martín) o al menos sólo uno de ellos obtiene los 3 puntos. Si los bahienses empatan llegarán a los 102 puntos en 4 campeonatos y quedarán 6 arriba de la Crema cuando al campeonato le quedarán 2 fechas. En tanto que el Globo y el Gasolero (dividen puntos por 3 torneos) con una igualdad quedarán, aunque no sumen nada más hasta el final del torneo, a 6 y a 4 puntos, respectivamente. Vale aclarar que al ser coeficientes distintos con los que se obtiene el promedio (Atlético dividirá al final del torneo sus puntos por 95 partidos, mientras que Huracán y Temperley lo harán por 76) necesita 6 puntos para superar a los de Parque Patricios porque con 5 queda por debajo, mientras que con 4 iguala la línea Celeste y con 5 lo sobrepasa. En caso de ganar los 3, el club de barrio Alberdi rafaelino descenderá el fin de semana próximo.