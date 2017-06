Verón reconoció tener ganas de "largar todo"

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, reconoció ayer tener ganas de "largar todo" y, al borde de las lágrimas, confirmó que Lucas Nardi, quien había criticado por redes sociales a Carlos Bilardo, no será el entrenador del club. En una conferencia de prensa, la "Bruja" afirmó que se replantea su continuidad en el cargo y definió como "una operación de prensa" los tuits que se dieron a conocer y que desencadenaron la salida de quien iba a reemplazar a Nelson Vivas en los próximos tres partidos. "Los que vivimos en La Plata lamentablemente vivimos una situación difícil. Para mí es difícil digerirlo por la concepción de vida que tengo. No comparto en nada lo que pasó. Le creo a Lucas y tomamos la decisión para preservarlo", afirmó sobre la salida de Nardi. Verón dijo creerle al exDT "cuando me jura y me perjura que no estuvo involucrado en el hecho" y se mostró "sorprendido" porque esto haya salido a la luz ahora pese a que "está en el club hace seis o siete meses". En 2014, desde la cuenta de Twitter de Nardi se escribieron duras críticas a Bilardo, aunque el propio protagonista manifestó que alguien que la manejaba por él lo redactó. "Por cómo es la gente, mi consejo fue que para mí no tenía que vivir una situación así como la que se podía generar el fin de semana. Estamos en una sociedad enferma", opinó. Verón, que por momentos lloró, dijo tener bronca por el episodio y reveló que junto a Nardi hablaron con Bilardo, pero "no pudimos arreglar la situación", en referencia al malestar del hincha de Estudiantes por las críticas hacia el "Narigón". Por último, Verón sostuvo tener "ganas de largar todo al verme superado por esta situación", aunque dio a entender que se tomará un tiempo para decidir qué hará. "Estamos a días de anunciar que tenemos los fondos para terminar el estadio y estas cosas lo empañan. Mi continuidad es una decisión personal porque yo tomé compromisos y esa gente requiere que yo esté, ya que si me voy quizás no se concreten", aseveró. Para los partidos ante Belgrano, Godoy Cruz y Quilmes, Estudiantes será dirigido de manera interina por Leandro "Chino" Benítez, exmediocampista de la institución, que se desempeñaba en Inferiores."Teníamos que ensuciar el partido. A los jugadores de Primera no les gusta que les hagas tiempo, o que les juegues sucio. Yo hice la gran Bilardo y pinché a los delanteros de Estudiantes con agujas". La confesión de Federico Allende, de Pacífico de General Alvear, desató una catarata de críticas. Le cayeron desde los medios, también otros futbolistas, y ahora incluso sus propios dirigentes. "Voy a echarlo del club", dijo el presidente del club mendocino, Héctor Moncada, en diálogo con Liberman En Línea. Y continuó: "Estamos consternados, este hecho empañó el trabajo en equipo". Además, consideró que lo de Allende "fue una joda de muy mal gusto" y, aunque aclaró que la rescisión de su contrato "depende de la determinación que tomemos en conjunto con el resto de los dirigentes", avisó que "el director técnico está de acuerdo conmigo en la decisión de desvincularlo".