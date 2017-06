Requisitos para ser donantes

Incluyen tener entre 18 y 65 años de edad, mientras que los jóvenes de entre 16 y 18 pueden donar con autorización de los padres; gozar de buen estado de salud; pesar más de 50 kilos; concurrir sin estar en ayunas, por lo que se recomienda ingerir previamente mate, té, café, jugo azucarado o gaseosa y no consumir alimentos grasos, ni lácteos al menos dos horas antes; en el caso de la mujer, no estar embarazada ni amamantando; no haber recibido transfusiones sanguíneas este último año; no haber consumido drogas de ningún tipo; no tener relaciones sexuales de riesgo; y no haber realizado ningún tatuaje o piercing en el último año.No podrán ser donantes aquellas personas que padecieron hepatitis, chagas, sífilis, brucelosis o sida. Tampoco los hipertensos, diabéticos, epilépticos y adictos a las drogas.