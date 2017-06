Perini, precandidata

Finalmente el PAM (Partido de Acción Municipal) competirá en las elecciones primarias del 13 de agosto con la lista "Un equipo, una ciudad" que encabeza la docente de la Escuela Moreno, Cecilia Perini. Así lo confirmó el apoderado de esta fuerza que cruzó al ex concejal Félix Lolo Bauducco, antiguo referente del espacio. Es que el locutor había indicado que inscribió la lista para no perder el sello del partido pero que la retiraría.Sin embargo, el apoderado indicó que "Lolo no es el dueño de la lista" al tiempo que confirmó que acompañarán a Perini como precandidatos titulares Pablo Ardissono, Marisa Gudiño, Lucas Bovier y Joel Mattig, en tanto que los suplentes son María Alejandra Burkardt, Marisa Ricciardino y Gabriela Carnevale.Por otra parte, fuentes de la UCR indicaron que la lista del Partido Unidos, denominada "Unidos por Rafaela" fue presentada por el sector de José Corral, el titular del Comité Nacional y referente del Grupo Universidad. "Fue presentada por si había candidatos radicales que querían formar listas, pero en el caso de Rafaela como Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy terminaron por inscribirse en el frente Cambiemos, entonces sería dada de baja", indicó la fuente.Si finalmente esto ocurriera, entonces en las primarias de agosto habría 20 listas en la categoría concejales.