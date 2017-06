Elecciones: se presentaron 14 partidos y 21 listas, pero competirán menos

Los misterios se terminaron. O, quizás, no tanto. Es que si bien ayer el Tribunal Electoral de Santa Fe oficializó a través de su sitio web las nóminas que se presentaron el lunes para participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto, aún persisten algunas dudas con respecto a qué partidos finalmente terminarán presentando candidatos y quiénes son los que se postulan para algunos de ellos.Fueron 14 los partidos que presentaron unas 21 nóminas. Pero, no todas van a competir.Más allá de esto, ahora comienza la campaña para que los partidos logren pasar el primer corte: el 1,50% de los votos válidos emitidos. Aproximadamente, unos 800 votos. Algunos, lo superarán con holgura. Otros, deberán esforzarse.Comencemos por las certezas. Los cuatro frentes electorales que recibieron la mayor cantidad de votos a nivel provincial hace dos años tendrán internas en las próximas PASO. En este sentido, no apareció ninguna sorpresa: en el PJ hay 4 listas, en el FPCyS hay 3 y 2 en Cambiemos y Proyecto Santafesino (ex Frente Renovador).En el peronismo está la que encabeza Leonardo "Tati" Parra (24 de Febrero Renovadores), la del oficialismo con Jorge Muriel (Hacer nos Une), la de Rubén "Pocho" Bossana (Mística y Dignidad ) y la de Florencia Armando (Vivamos mejor).En el Frente Progresista Cívico y Social, las tres conocidas: la del Socialismo se llama "Adelante" y la encabeza Natalia Enrico, Cauce Progresista con el radical Jorge Odetti y "Poder del Pueblo" con Alejandro Zeballos a la cabeza (PDP).En Cambiemos, "Cambiemos Rafaela" se enfrentará a "Cambia Rafaela". Con nombres y apellidos: el macrista Raúl "Lalo" Bonino vs el radical Leonardo Viotti.Finalmente, en el massimo están "100% Renovador" que lleva como Nº 1 a Juan Tschieder y "Renovando Rafaela", que lleva a Graciela Maubé en el primer puesto.EL FIT VA UNIDOEl Partido Obrero había lanzado su candidatura. Pero, hace algunos días, habíamos adelantado que el Partido de los Trabajadores Socialistas también tenía intenciones de participar. Las negociaciones continuaron hasta el cierre de las listas y finalmente llegaron a un acuerdo: presentaron una lista única y no habrá internas. Lo mismo sucedió en otros 17 municipios de la Provincia. Tanto en Rafaela, como en otras 9 localidades, el PO encabezará la lista. En nuestra ciudad, la nómina, entonces, estará compuesta por Nicolás Ferreyra, Gabriela Allochis, Nicolás Russo, Carolina Valinotti, Héctor Russo, Mariela Viale, Fernanda Mauro y Sergio Romero.El acuerdo también alcanza a nivel nacional: la lista a diputado nacional será encabezada por Octavio Crivaro, del PTS, y secundada por la actual concejal de Capitán Bermúdez por el Partido Obrero, Jorgelina Signa.FERPOZZI JUEGALa otra de las novedades que surgió es que Alejandro Ferpozzi volverá a presentarse, como lo hiciera en las últimas contiendas electorales. En algún momento, había llegado a un acuerdo para ser candidato del massismo, pero finalmente, esa alianza fracasó. De esta forma, volverá a presentarse con su partido vecinalista "Nueva Propuesta Rafaelina", bajo el lema "Juntos por Rafaela". De acuerdo a lo que le confirmó a LA OPINION, lo acompañan Adrián López Beguelín, Melania Emmert Gonzalez, Víctor Villarroel y Griselda Ramirez.EL RESTOTambién llegaron las confirmaciones de los otros partidos que ya habían manifestado su intención de participar. Por un lado Frente para el Cambio lleva a José Rolando en primer lugar. El Frente Social y Popular postula a Christian Avalos, mientras que el Movimiento de Articulación Popular lleva a Juan Soffietti en primer término. Completan la nómina Oscar Gasparotti con Podemos Rafaela y Julio Condrac con el Partido Popular.PAM APARECE, LOLO NO VAPero, la cosa no termina allí. Entre los partidos aparece el Partido de Acción Municipal (PAM) que encabezara en varias oportunidades Félix "Lolo" Bauducco. Consultado por LA OPINION, el locutor confirmó que no participará de esta contienda electoral. Simplemente, se hizo esta presentación para que no perdiera vigencia el sello partidario y, seguramente, se retirará la nómina presentada.UNITE NO ES CLIVATTIFinalmente aparecen dos partidos "Unidos" con su lema "Unidos por Rafaela" y "Unite por la Libertad y la Dignidad" con "Unirte por Rafaela".Hacer la asociación entre estos nombres y Claudia Clivatti es lo lógico: es que desde hace cuatro años, la Licenciada viene realizando acciones sociales en barrios carenciados además de participar en programas de radio y en las elecciones con estos nombres ("Unidos por Rafaela" se llamó la lista por la cual participó de la interna del PJ en 2015 y ella pertenece al partido Unirte). Consultada por LA OPINION, aclaró que ella no participa, tal cual como lo había anticipado en las redes sociales. Ella mantuvo un contacto con José Bonacci, que es el representante del partido Unirte, quien le confirmó que habían presentado una lista con este mismo nombre, sin haberla consultado."Es una falta de respeto, ¿por qué no nos avisan? ¿Cómo quedamos con todo el trabajo social que hicimos? Decidimos no participar por un montón de cuestiones que no nos cerraban. Entre ellas, cosas como estas. Ahora, tenemos que aclarar que esto no es nuestro, aunque nos imaginamos que irán a los barrios y se aprovecharán del trabajo que hicimos", comentó a LA OPINION.