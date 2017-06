'Casa del Niño Rincón del Sol' institución que contiene la niñez

Desde hace varios años en esta ciudad viene desenvolviéndose la Casa del Niño "Rincón del Sol", institución, como otras similares en el territorio nacional, que contiene a niños que sufren vulneración de sus derechos.Para tomar conocimiento de la actualidad de la institución mantuvimos un diálogo con el titular de la misma, Román Berardi.El joven dirigente hizo saber que "hace un año estoy presidiendo la comisión de la Asociación, porque tenemos personería jurídica, ya van dos años y medio que se hizo un ejercicio regular, desde que se logró la personería y en el último ejercicio quedé como presidente, según la conformación formal que exige el estatuto.Consultado acerca de su incorporación a esta institución de bien público destacó que "después de un almuerzo - anualmente para sostenerse hacen un almuerzo que convoca a muchísimos comensales- me acerqué a la institución, quería colaborar y ver cómo dar una mano. Yo soy contador y obviamente fue de utilidad porque había muchas cuestiones ligadas al tema de la personería, balance, etc, y después se fue dando, al margen de lo que uno hace, con todos los eventos, las actividades, y me fui involucrando.La población que recibe el sostén de la entidad está conformada por "cuarenta y ocho chicos, que es la capacidad que tenemos. Por los programas de subsidios tenemos una limitante, necesitamos fondos. Están distribuidos en dos turnos: mañana y tarde. Al turno mañana asisten los chicos que cursan la escolaridad por la tarde y viceversa los que van a la escuela por la mañana."En la institución desayunan y almuerzan o almuerzan y meriendan, y en algunos casos llevan una vianda a la casa."Desarrollan talleres de pintura, de apoyo escolar - principal motivo de la casa- y van haciéndose distintas actividades para ir desarrollando a los chicos, aparte de la contención pedagógica que la institución brinda a través de un cuerpo de profesionales porque el tema es complejo."Son todos chicos de Sunchales, con derechos vulnerados y se hace un trabajo con las asistentes sociales, el Municipio y con las Escuelas también, lamentablemente tenemos un cupo limitado que no cubre todas las necesidades.En cuanto al sostén remarcó que "tenemos sostenimiento de la parte pública y privada, básicamente tenemos que financiar todas las tareas, por un lado están los socios que tienen su cuota mensual, también tenemos dos realizaciones como lo son la venta de huevos de Pascua y el almuerzo, y en la parte pública tenemos el Prosonu que un programa provincial del Ministerio de Desarrollo, el Aporte para Centros de Día, también del Ministerio de Desarrollo y Entidades de Bien Público de la Municipalidad, además de distintas donaciones ".En cuanto a la localización de la entidad, están a punto de iniciar un emprendimiento que les permitirá contar con un nuevo edificio con mayores comodidades para ejercer la función, y además construido para atender las necesidades, al respecto se gratificó señalando "está a punto de salir la ordenanza que nos permitirá contar con el lote, el edificio que tenemos es propio pero es una construcción antigua, es una casa disfuncional a los requerimientos de la Casita, tuvimos que hacer reformas que ya están deteriorándose. Es un desafío encarar un nuevo edificio que estará sobre República Argentina y Av. Sarmiento, en Lomas de Sur. Ya estamos trabajando sobre los planos para construir algo adecuado a las necesidades."Para cristalizar la obra deberemos pensar alternativas de financiamiento el que claramente no saldrá de los fondos que manejamos para asistir y cobijar a los concurrentes. Caber recordar que estamos hablando de un edificio de unos 400 metros cuadrados".Por otra parte destacó el equipo que trabaja diariamente en la institución, señalando que algunos reciben salario y otros son voluntarios, agradeció a todos los que lo apoyan, al cuerpo que trabaja en la Casita porque está imbuido de mucha vocación.