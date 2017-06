Juveniles de CRAR en buena jornada

El pasado sábado se disputó la quinta fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby. En la oportunidad, CRAR enfrentó a Universitario como local logrando victorias en M-15 y M-16, empatando en M-19 y siendo derrotado solamente en la categoría M-17.

La victoria del M-15 del Círculo Rafaelino fue por 28 a 5. Los tries fueron apoyados por Juan López, Pedro Ambort, Lucas Gianotti y Jerónimo Ribero. Mientras que las conversiones fueron de Martín Bocco (3) y Martín Salari.

El M-16 se impuso por 26 a 0 y apoyó cuatro tries. Fueron por intermedio de Esteban Appo, Francisco Fuglini, Bruno Beninca y Gastón Kerstens. Las tres conversiones fueron anotadas por Tomás Grosso.

Los 12 tantos del M-17, que perdió 35 a 12, fueron aportados por Juan Ignacio Rosales y Octavio Capella, más una conversión de Ignacio Bogado.

En el juego de M-19 CRAR, que igualó 26 a 26, apoyó tres tries por intermedio de Andrés Passerini, Benjamín Acosta (2) y Mateo Villar. Los penales fueron convertidos por Tomás Lavalle y Manuel Mandrille.

El próximo fin de semana habrá ventana, por el test match de Los Pumas ante Inglaterra en Santa Fe, reanudándose el torneo Dos Orillas el sábado 24 de junio con la disputa de la sexta fecha. En dicha oportunidad CRAR estará visitando a Estudiantes en Paraná.



DISERTACION DE NANDO PARRADO

Una historia de coraje, determinación, liderazgo y trabajo en equipo. La charla motivacional se desarrollará el viernes 25 de agosto en el Cine Teatro Belgrano.

Fernando ‘Nando’ Parrado es uno de los héroes de la épica tragedia de Los Andes. “Es un gran mensaje que nos da a todos, es algo muy lindo, es parte de lo que trasmitimos día tras días en el club, es parte de lo que nosotros tratamos de enseñarles a los chicos en las disciplinas que practicamos, el liderazgo, el trabajo en equipo, la determinación y el coraje. Es todo lo que hace a nosotros y estamos muy identificados con lo que ‘Nando’ tramite en su mensaje, en sus conferencias”, comentó Mariano Acastello, encargado de la Comisión de Eventos del Círculo Rafaelino de Rugby, y agregó: “Es uno de los mejores conferencistas que hay en el Mundo”.