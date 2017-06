Dolorosa caída de Los Pumitas

Los Pumitas cayeron por la mínima ante Georgia por 26 a 25 y el próximo domingo desde las 5 am jugarán ante Samoa por el 11° puesto en el Mundial de la categoría que se está desarrollando precisamente, en el país del Cáucaso.

Los chicos argentinos anotaron un try más que su rival, pero eso no fue suficiente para llevarse el partido. Según Tomás Malanos, capitán del conjunto albiceleste en declaraciones post partido a World Rugby (autor de un try sobre el final), dijo en una profunda autocrítica: “Jugamos mal y nunca pudimos recuperarnos”.

A los Lelos les habían ganado en el debut del torneo, pero en este choque nunca pudieron encontrar el camino para llevarse la victoria. Los dueños de casa dominaron el scrum y el contacto. El pilar rafaelino Mayco Vivas fue titular, siendo reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por Alejandro Luna. El jugador surgido del CRAR fue protagonista en una de las fases del primer try argentino.

Los Pumitas perdieron su tercer partido y el domingo finalizarán en el Mundial contra Samoa. ¿El objetivo? No quedar últimos. Muy lejos de lo que se había ido a buscar a Georgia.

Argentina: 1- Santiago Pulella, 2- José Luis González, 3- Mayco Vivas, 4- Franco Molina, 5- Nahuel Milan, 6- Agustín Medrano, 7- Santiago Ruiz, 8- Juan Molina, 9- Matías Sauze, 10- Tomás Albornoz, 11- Luciano González, 12- Teo Castiglioni, 13- Facundo Ferrario, 14- Tomás Malanos (c), 15- Bautista Delguy.

Cambios: ST, 0´ Juan Bautista Daireaux por Albornoz; 7´ Alejandro Luna por Vivas; 12´ Santiago Carreras por Ferrario; 18´ Nicolás Walker por J. Molina; 20´ Rodrigo Martínez por Pulella; 23´ Gonzalo García por Sauze; 26´ Lucas Paulos por F. Molina; 30´ Leonel Oviedo por González.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try Saghinadze, conv. por Aprasidze (G); 10´ Penal Albornoz (A); 13´ Try Spanderashvili, conv. por Aprasidze (G); 16´Try Delguy (A); 21´ Penal Albornoz (A); 25´ y 37´ Penales Aprasidze (G). Resultado parcial: Georgia 23-11 Argentina.

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try Ferrario, conv. por Daireaux (A); 35´ Penal Aprasidze (G); 40´ Try Malanos (A).

Amonestados: PT 15´ Tabidze (G); ST 19´ A. Luna (A).