Un equipo sin sorpresas ante Quilmes

Atlético de Rafaela ya no depende de sí mismo para conocer su destino en cuanto al objetivo de la permanencia. Pero debe prepararse lo mejor posible para tratar de hacer su trabajo, cuando el sábado a las 17:15 reciba a Quilmes en barrio Alberdi por la 28° fecha del torneo de primera división, en un partido que será arbitrado por Federico Beligoy.La Crema necesita, para iniciar su encuentro con chances de mantener la categoría, que no ganen sus respectivos encuentros Huracán y Temperley, que el viernes se medirán con Unión y San Martín de San Juan, respectivamente.Por lo pronto, el entrenador Juan Manuel Llop realizó ayer un trabajo táctico donde quedó evidenciada su idea en cuanto a la formación que saldrá ante los Cerveceros. Tomando como referencia el compromiso ante Godoy Cruz en Mendoza, de la fecha 27°, se producirá el regreso de Oscar Carniello en reemplazo del lesionado Mathías Abero. No obstante, el vilense será lateral derecho y Lucas Blondel se correrá al sector izquierdo, tal como aconteciera en el segundo tiempo del partido ante Almagro por la Copa Argentina.El otro cambio estará en el medio campo, ya que Lucas Pittinari (que no había jugado en Mendoza), vuelve por Facundo Soloa. Tomando en cuenta el equipo que jugó la semana pasada en cancha de Arsenal, serán tres las modificaciones: la vuelta de Lucas Hoyos por Ramiro Macagno en el arco; Emiliano Romero por Soloa y Fernando Luna por Kevin Itabel. De tal modo, el once titular probable y que seguramente ratificará Llop en la práctica de fútbol de este miércoles, sería con: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teo Paredes, Gastón Campi y Lucas Blondel; Gabriel Gudiño, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Enzo Gaggi; Fernando Luna y Leandro Díaz.PROBABLE DE QUILMESCristian Díaz decidió llevar adelante una práctica táctica donde se pudo observar la idea de equipo que tiene el DT para buscar el milagro de ganar y esperar hasta la próxima fecha para conocer la chance matemática de la permanencia. Ante la Crema, el Cervecero jugaría con César Rigamonti en el arco; Matías Pérez Acuña, Tomás López, el paraguayo Ismael Benegas y Lucas Carrizo en el fondo; Gabriel Ramírez, Adrián Calello, Maximiliano González y Franco Negri en el medio; Federico Andrada y Jonatan Torres en el ataque. En consecuencia, Díaz le está dando lugar a jugadores del club (López, Carrizo y Torres) que tienen poco rodaje a nivel profesional.TODOS LOS ARBITROSPatricio Loustau será el encargado de dirigir el partido entre Aldosivi de Mar del Plata y Boca, el próximo sábado por la vigésimo octava fecha del torneo de Primera División. Tras el sorteo realizado por la AFA, que abarcó las fechas 28 y 29, se determinó que el clásico entre River y Racing, del próximo domingo en el estadio "Monumental", estará a cargo de Diego Abal. La fecha 29 se disputará entre semana, con partidos los martes, miércoles y jueves.El cronograma de árbitros para las dos fechas siguientes quedaron así:FECHA 2821.30: Colón - San Lorenzo (Fernando Rapallini).17.45: San Martín - Temperley (Germán Delfino). 19.00: Huracán - Unión (Juan Pablo Pompei). 20.00: Talleres - Gimnasia (Silvio Trucco). 21.15: Banfield - Rosario Central (Darío Herrera).14.00 Arsenal - Godoy Cruz (Pablo Echavarría). 16.15 Estudiantes - Belgrano (Andrés Merlos). 17.45 Aldosivi - Boca (Patricio Loustau).. 19.30 Vélez - Sarmiento (Ariel Penel). .14.00 Newell s - Lanús (Mauro Vigliano). 14.45 Patronato - Tigre (Jorge Baliño). 16.15 Independiente - Olimpo (Fernando Espinoza). 17.00 Defensa y Justicia - Atlético Tucumán (Facundo Tello). 17.15 River - Racing (Diego Abal).FECHA 29San Lorenzo - Banfield (Fernando Espinoza). Rosario Central - Talleres (Germán Delfino). Gimnasia - San Martín (Facundo Tello).River - Aldosivi (Mauro Vigliano). Racing - Colón (Darío Herrera). Temperley - Defensa y Justicia (Andrés Merlos). Quilmes - Arsenal (Juan Pablo Pompei). Olimpo - Boca (Federico Beligoy).Atlético Tucumán - Vélez (Jorge Baliño). Sarmiento - Patronato (Nicolás Lamolina).. Godoy Cruz - Estudiantes (Hernán Mastrángelo). Belgrano - Newell s (Silvio Trucco). Lanús - Huracán (Patricio Loustau). Unión - Independiente (Fernando Echenique).