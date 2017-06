Buena sumatoria en inferiores

Atlético de Rafaela y Godoy Cruz de Mendoza se enfrentaron el sábado 10, por la décima fecha del Torneo de Juveniles “A” que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Los pibes de Atlético lograron 10 puntos producto de tres victorias (Quinta, Sexta y Novena) y un empate (Cuarta).

Los resultados fueron los siguientes: en cancha de Argentino Quilmes, Cuarta División: Atlético de Rafaela 0 vs. Godoy Cruz 0.

Quinta División: Atlético de Rafaela 2 (Luciano Pogonza y Gastón Tellechea) vs. Godoy Cruz 1.

Sexta División: Atlético de Rafaela 3 (Jair Triverio -2- y Juan Esquivel) vs. Godoy Cruz 1.

Jugaron en Mendoza: Séptima División: Godoy Cruz 1 vs. Atlético de Rafaela 0.

Octava División: Godoy Cruz 2 vs. Atlético de Rafaela 0.

Novena División: Godoy Cruz 0 vs. Atlético de Rafaela 2 (Mauro Ledebur y Ciro Tettamanti).

En la próxima fecha, la N° 11, Atlético se medirá ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.