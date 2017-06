Crece la grieta entre Cristina y Randazzo

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La conducción del PJ bonaerense le informó ayer Florencio Randazzo que el kirchnerismo conformará "otro frente electoral" de cara a las próximas legislativas sin el PJ, y le permitirá postularse con el sello partidario, en el marco de otra coalición. Con este panorama, y de no mediar cambios de último momento que pateen el tablero, la expresidenta Cristina Kirchner (que encabezaría la boleta del nuevo frente electoral) y Randazzo no se medirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, como pretendía el exministro para disputarle la conducción del peronismo, luego de su negativa para acordar una lista de unidad.Un día antes del vencimiento del plazo para la inscripción de frentes electorales en la Justicia y través de una carta documento, se le comunicó a Randazzo "por expresas instrucciones del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires", Fernando Espinoza, que "algunos partidos políticos que integraron el Frente Para la Victoria en 2015 van a constituir otro frente electoral" para impulsar la candidatura de Cristina Kirchner a senadora nacional.En la misiva a la que tuvo acceso NA, el PJ bonaerense le allanó el camino al exministro para presentarse bajo el sello partidario: "Venciendo mañana el plazo para presentar alianzas y frentes electorales podrá usted presentarse como cualquier candidato en el PJ y en el marco de la ley electoral vigente", señaló la carta documento enviada a Randazzo, firmada por la apoderada del PJ bonaerense, Patricia García Blanco.En la nota, además, se le reconoce al exministro "los avales y adhesiones" presentados por su sector interno, aunque insiste en que "es de público conocimiento que los distintos estamentos del partido, la mayoría de los miembros de acción política y los intendentes de la distintas secciones electorales han manifestado la necesidad de lograr la unidad". Sin embargo, fuentes cercanas a Cristina Kirchner consultadas por NA dejaron la puerta abierta a Randazzo para que revea su posición y se integre a una lista de unidad en el marco del nuevo frente electoral, que prescindirá del sello del PJ y se denominará "Unidad para la Victoria" o "Frente Ciudadano para la Victoria".El randazzismo tendría tiempo para tomar una decisión incluso hasta el cierre de listas del próximo 24 de junio, aunque desde el entorno del exministro adelantaron que no van a improvisar nada y que tal como reza el nombre del espacio "Cumplir", se aferrarán al PJ y competirán por su cuenta.En shock por la noticia, el randazzismo advierte que este escenario de fragmentación de la oferta peronista afectará las chances no sólo de Cristina Kirchner, que perdería volumen de votos en la elección de octubre, sino también del propio hombre de Chivilcoy, cuya candidatura dejará de atraer en las PASO el llamado "voto bronca" de electores antikirchneristas."La jugada es una macana del kirchnerismo. Si ibas por adentro y le ganabas a Randazzo, 4 puntos de los 8 que íbamos a sacar nosotros iban para Cristina en octubre. Esos 4 puntos por ahí te significan perder con Macri en octubre. Es una jugada riesgosa", señalaron fuentes del espacio que impulsa la candidatura de Randazzo. Anticiparon además que ante este nuevo escenario, la campaña de Randazzo no se modificará y que, al menos de su parte, no apelarán al "fuego amigo": "El enemigo principal sigue siendo Macri", señalaron.Fuentes cercanas a Cristina Kirchner justificaron la decisión de bloquearle una interna a Randazzo al argumentar que no hay garantía de que los legisladores de ese espacio luego voten en función del contrato electoral que asumieron con los votantes y advirtieron que, de habilitar una PASO, se podría repetir lo sucedido en 2015 cuando muchos de los que asumieron en las listas del FpV terminaron colaborando con el oficialismo en el Congreso.