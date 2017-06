Con facilidad, Argentina goleó 6 a 0 a Singapur

En un partido donde nunca hubo equivalencias entre los equipos, la Selección argentina goleó hoy 6 a 0 a Singapur en el estadio "Nacional" de ese país, en el segundo amistoso de la era Jorge Sampaoli. Los goles fueron convertidos por Federico Fazio y Joaquín Correa, a los 24 y 30 minutos del primer tiempo respectivamente. En el complemento, marcaron Alejandro Gómez y los ingresados Leandro Paredes, Lucas Alario y Di María, a los 15, 28, 44 y 47

respectivamente.

En un "entrenamiento" televisado, Argentina experimentó con un esquema que difícilmente vuelva a usar en un partido ante un rival de fuste y superó con mucha claridad a Singapur. Éste era un partido en el que la Selección tenía mucho para perder debido a que enfrentaba a un adversario muy flojo: si le ganaba con comodidad como lo hizo, se daba la lógica; si le costaba, se hubiera criticado por no poder vencer a un conjunto sin ningún pergamino.



BUEN RENDIMIENTO COLECTIVO

En la primera parte, se observó a una Selección que intentó romper el cerrojo de nueve hombres en defensa que planteó

Singapur con paciencia para hacer circular el balón y mucho juego por los costados. En ese sentido, plantó a sus dos defensores en mitad de cancha y el resto de sus futbolistas se dedicaron a atacar.

Acuña y Salvio buscaron romper por afuera y a ellos se le sumaron Gómez y Di María, que en varias ocasiones mostraron una superioridad numérica por las bandas. En el centro del campo, Lanzini mostró interesantes movimientos

para tirarse atrás y conducir los ataques.

Por su parte, Dybala buscó asociarse a un Correa que se colocó como "falso nueve", ya que no tuvo una posición fija como centro delantero sino que se tiró atrás para ser parte del circuito. Con estos argumentos, Argentina tuvo cinco ocasiones para marcar con la pelota al ras del suelo y mediante juego asociado, pero falló en la última puntada.

Sin embargo, lo salvó la pelota parada en sendos córners: un envío de "Papu", le permitió con un derechazo convertir a un solitario Fazio; en el otro, un envío corto de Salvio a Dybala le permitió meter al delantero de la Juve un centro para que Correa le empuje con mucha facilidad dentro del área chica.



EL RECAMBIO FUNCIONÓ

Con el partido ya definido, Jorge Sampaoli aprovechó para hacer varios cambios y tratar de sacar conclusiones.

Más allá que no se debe ser terminante por la debilidad del rival, una buena noticia fue el debut de Leandro Paredes, que

mostró lucidez para conducir la ofensiva y un buen tiro desde afuera del área, que puede ser útil para cuando un adversario se cierre mucho en defensa.

Además, Ever Banega e Ignacio Fernández -pese a que jugó pocos minutos- se destacaron el primero por su pase claro y el segundo en una posición más suelto en ofensiva.

Un aspecto a destacar de la Selección fue que, pese a que el juego estaba definido desde la primera parte, siempre tuvo

vocación ofensiva y predisposición de los jugadores, como buscando demostrar que pueden ser parte de este recambio que pretende Sampaoli.

Un aspecto que el entrenador deberá tomar en cuenta es que Brasil fue mucho más exigente que Singapur, por lo que Jonatan Maidana, que estuvo en el primer partido y por ende fue más exigido, no tendrá una evaluación parecida a la de Mammana y Fazio, quienes no fueron atacados por Singapur.



Éstas son las formaciones y otros detalles del encuentro:

Singapur 0-Argentina 6.

Estadio: "Nacional" de Singapur.

Árbitro: Hiroyuki Kimura (Japón).

Singapur: Sunny; Hamzah, Bennett, Fandi, Nazari, Hameed; Harun, Sujad,Arifin, Nizam; Baharudin. DT: Varadaraju

Sundramoorthy.

Argentina: Nahuel Guzmán; Federico Fazio, Emanuel Mammana; Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Marcos Acuña; Ángel Di María, Manuel Lanzini, Paulo Dybala, Alejandro Gómez; Joaquín Correa. DT: Jorge Sampaoli.



Goles en el primer tiempo: 24m Fazio (A), 30m Correa (A).

Goles en el segundo tiempo: 15m Gómez (A), 28m Paredes (A), 44m Alario (A) y 47m Di María (A).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Lucas Alario y Ever Banega por Correa y Biglia (A), 4m Mahbud por Sunny (S), 12m Mustafic por Fandi (S), 14m Leandro Paredes por Lanzini (A), 17m Sulaiman por Hamzah (S), 24m Ignacio Fernández por Gómez (A), 39m Shafic por Arifin (S) y 41m Ramli por Hamid (S).