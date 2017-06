¿Cuál es el costo laboral en los productos lácteos?

El secretario General de ATILRA Seccional Devoto, Eduardo Juárez, salió al cruce de declaraciones de distintos empresarios vinculadas al destino de la planta que la cooperativa SanCor tiene en esa localidad cordobesa y en la que trabajan 200 empleados, poniendo sobre la mesa un estudio sobre la incidencia de la mano de obra de la industria láctea en el precio de cada producto que paga el consumidor. "Réplica ante las falsas y contradictorias afirmaciones de empresarios interesados en sacar rédito del conflicto de SanCor" es el título del comunicado divulgado ayer por el gremio de los trabajadores lecheros."¿Cuánto representa el costo de los trabajadores lácteos en el producto que se compra en el comercio? El Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO), asociación civil que nuclea a los docentes y expertos argentinos de la disciplina costos, fundada en 1977, referente indiscutido a nivel nacional e internacional en análisis de costos, realiza un observatorio de los costos de la industria láctea, analizando todos los componentes en la conformación de los precios; en otras palabras calcula qué es lo que paga el consumidor cuando compra la leche, el yogur, la manteca y hasta el queso rallado para las pastas de los domingos; a todos esos productos se los llama Mix de productos", explica la nota firmada por Juárez.En este sentido, señala que el IAPUCO "calculó un promedio de ese Mix de productos por litro de leche y le puso un valor para marzo de 2017 de $ 18,06 (100%)". Y de esos costos promedio $ 5,02 (29%) corresponde al productor, $ 4,87 (27%), corresponde a la industria, $5,15(29 %) al comercio mientras que $ 2,82 son impuestos. "Ahora bien de esos $18,06 que paga el consumidor los trabajadores de la industria lechera reciben solamente 0,83 centavos" afirma ATILRA. "Tomemos algo con mayor elaboración como el queso cremoso que cuesta $113,68 el kilo, de ahí el costo empleado de la mano de obra para la elaboración del queso es de $5,25, el equivalente al 4,61%; supongamos que se quiera bajar el costo de los alimentos al público y los trabajadores hacen el esfuerzo de resignar ingresos, no se lograría bajar más que unos poquitos centavos de lo que vale el producto en góndola, tal vez 3 centavos de casi $25 que pagas el litro de leche", agrega Juárez, titular de la seccional de Devoto de ATILRA."¿Son los sueldos de los trabajadores, los aportes sindicales, las prestaciones de salud uno de los elementos condicionantes que pusieron a SanCor en un lugar crítico?", se pregunta el dirigente gremial. Y los interrogantes dirigidos a Domingo Benso -a quien responde Juárez- siguen: "¿Por qué en las góndolas subieron el precio de los lácteos sin que hubiera suba de sueldos, ni aumento a los tamberos? ¿Por qué en 2016 se cerraron 460 tambos, duplicando la tasa promedio de cierre de los últimos años? ¿Por qué se eliminaron buena parte de las retenciones agrarias sin ofrecer compensaciones a los productores lácteos? ¿Por qué no habla Ud. de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores?, ¿de la caída del consumo de leche en un 10%? ¿Por qué no habla Ud. del porcentaje de rentabilidad que se lleva el hipermercadismo? ¿Del fenomenal impacto en la suba de las tarifas? ¿Por qué no habla Ud. de cómo ganan dinero los bancos y las mutuales (tema que conoce muy bien)? y ¿cómo los bancos y las mutuales llegaron a ser “los dueños del dinero?". "¿Ud. se asusta de que un trabajador lácteo tenga una base inicial de $20.000; por qué no dice que una familia tipo necesita para no caer debajo del umbral de la pobreza de $14.770, siendo propietaria de su vivienda, conforme el INDEC", añade.Según Juárez, los problemas de SanCor "comenzaron cuando el sueldo del trabajador lechero era 426 dólares (6.600 pesos actuales); podrá notarse que nada tienen que ver los trabajadores en todo esto. No es la primera vez que para desviar responsabilidades se le echa la culpa al gremio y a los trabajadores". "ATILRA preside la División Internacional del Sector Lácteo de UITA, entidad adherida a la OIT. Conocemos todos los convenios colectivos de la industria lechera de los distintos países del mundo y sabemos que los hay superiores en beneficios al nuestro. Sabemos que el problema es un problema de distribución de la riqueza, que hay pocos con mucho y muchos con poco" advierte.Por último, Juárez señaló que "los países serios ponen límite a la remarcación del producto para garantizar que cada sector de la cadena productiva obtenga su beneficio sin perjudicar al otro, pero en nuestro país algunos pocos empresarios, dueños de industrias y supermercados, definen los precios a su antojo y obtienen ganancias siderales". Y recordó una declaración del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, quien dijo: "En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia desde que sale la leche de la usina láctea hasta llegar al supermercado hay entre un 8 a un 15% de remarcación, en Argentina estamos en el 500%". Por eso reiteró que "de un litro de leche que comprás solo dos cucharadas corresponden al costo laboral en su totalidad".