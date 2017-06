Atlético: El sábado a las 17:15

Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la tarde en el Predio del Polideportivo del Autódromo con vistas al partido por la 28º fecha, que será ante Quilmes.

Ayer quedó confirmado que el horario en el que la ‘Crema’ se medirá con el ‘Cervecero’, en una final para ambos por la permanencia, será a las 17.15, según informaron desde el club de barrio Alberdi.

Los dirigidos por Juan Manuel Llop volverán a jugar por el torneo de Primera tras el parate por fecha FIFA, aunque la semana pasada enfrentó a Almagro en Sarandí por Copa Argentina, al cual derrotó 1 a 0 y avanzó a los 16avos de final, donde se medirá ante Banfield.

En este regreso a los trabajos tras el domingo libre el plantel ‘albiceleste’ llevó a cabo ejercicios físicos y hoy el DT podría comenzar a perfilar el equipo para el próximo compromiso.

Según el cronograma de partidos dado a conocer hace algunos días por AFA, Huracán y Temperley, dos de los rivales que tiene Atlético en la lucha por la permanencia, jugarían el viernes y si logran ganar sus compromisos vs Unión y San Juan, respectivamente, el equipo de Juan Manuel Llop perderá la categoría ya que se volverán inalcanzables más allá de que Atlético gane los tres juegos que restan.

Para recibir a Quilmes, ‘Chocho’ Llop podrá contar con los regresos de Gabriel Gudiño y Fernando Luna, dos de los que no estuvieron por Copa Argentina ya que arrastraban molestias musculares.

Luego de enfrentarse ante el ‘Cervecero’ Atlético visitará a Tigre, el jueves 22 y en la última fecha recibirá a Sarmiento de Junín.



EL PROGRAMA



El encuentro pendiente de la fecha 17 entre Defensa e Independiente se jugará este jueves 15 a las 19:45 con arbitraje de Ariel Penel. La fecha 28 se disputará de la siguiente manera: Jueves 15: 21:30 hs. Colón vs San Lorenzo. Viernes 16: 17:45 hs. San Juan vs Temperley, 19 hs. Huracán vs Unión, 20 hs. Talleres vs Gimnasia, 21:15 hs. Banfield vs Central. Sábado 17: 14 hs. Arsenal vs GodoyCruz, 16:15 hs. Estudiantes vs Belgrano, 17:15 hs. Atlético de Rafaela vs Quilmes, 17:45 hs. Aldosivi vs Boca, 19:30 Vélez vs Sarmiento. Domingo 18: 14 hs. Newell's vs Lanús, 14:45 hs. Patronato vs Tigre, 16:15 hs. Independiente vs Olimpo, 17 hs. Defensa vs Atlético Tucumán, 17:15 hs. River vs Racing.