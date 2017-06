Frenética presentación de listas a concejales

Al cierre de la presente edición, seguían llegando políticos de toda la Provincia al Tribunal Electoral para poder oficializar las listas de candidatos presentadas el viernes pasado. Oficialmente, no se conocieron cambios a lo que ya se sabía, con lo cual, en principio, los rafaelinos podríamos optar entre 17 nóminas en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Sin embargo, no hay que descartar que haya alguna sorpresa que se presentara sobre la hora (no sería ni la primera ni, lamentablemente, la última vez que ocurra).Hay cuatro frentes electorales que tendrán internas. En el Frente Justicialista, las nóminas ya están presentadas: la primera en hacerlo público fue el Movimiento Evita, encabezada por Florencia Armando. La secundarán Gonzalo Bianco, Bárbara Strauss, Gerardo Cardoni y Jesús Linares. La segunda fue la del oficialismo, con Jorge Muriel a la cabeza, seguido por Brenda Vimo, Hernán Camusso, Clara García y Leonardo Crosetti. Leonardo "Tati" Parra irá con Oscar Baronetti (fue candidato a Intendente del FR hace dos años), Elena Romano, Mariano Suárez y Alicia Solari. Finalmente, la de "Mística y Dignidad", encabezada por Rubén "Pocho Bossana (ver aparte).En el Frente Progresista (que tendrá representación en el 80% del Departamento -ver página 10-), cada partido irá con su lista: el socialismo llevará a Natalia Enrico, seguida por Carolina Pelegry, Sebastián Piumetti, Analía Marzioni y Santiago Gaspoz; el PDP llevará a Alejandro Zeballos como su primer candidato, seguido por Juan Garmendia, Carolina Cordero, Pablo Miassi, Silvia Becchio. Finalmente, Jorge Odetti (UCR) junto a Yadira Ríos, Marcos Bruno, María Sanabria, Cristian Ledesma.En Cambiemos, habrá dos, encabezadas por Raúl "Lalo" Bonino y Leonardo Viotti. Los primeros, del PRO, llevarán a Marta Pascual, Claudia Galdinal, Franco Pons y Andrea Garetto. Por el otro lado, la lista de los radicales está conformada también por Alejandra Sagardoy, Mónica Martínez, Franco Bertolín, Miguel Destéfanis como titulares.En el Frente Renovador: Graciela Maubé (Lucas Acosta, Ayelén Kessel, entre los primeros puestos) y Juan Tschieder junto a Andrea Steinberger, Eduardo Carrizo, Mariana Méndez y Fabiana Sicurella) encabezarán la lista.Y sin internas, asegurándose un lugar en octubre, están Oscar Gasparotti (Podemos), Nicolás Ferreyra (PO-FIT, al cierre de la edición, seguían las negociaciones contrarreloj a nivel nacional con el PTS para evitar la interna), Juan Soffietti (Movimiento de Articulación Popular), José Rolando (junto a Carina Ortiz y Pablo Williner) por la UCR, Christian Avalos (Frente Social y Popular) y Julio Condrac (Una Santa Fe Renovada - Partido Popular).