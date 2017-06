La privatización del Agua

"Las guerras del siglo que viene (XXI) serán provocadas por el agua". Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial."Desde Buenos Aires hasta Atlanta y Yakarta, el líquido que todos necesitamos y que necesitaremos aún más en el futuro- está siendo privatizado, con lo que se ha creado una de las mejores oportunidades de negocios del mundo. Hay mucho dinero en juego. El abastecimiento de agua a individuos y empresas es una industria de 400.000 millones de dólares al año. Esto equivale al 40 por ciento del valor del sector petrolero y a 33 por ciento más que el de las compañías farmacéuticas globales. Hoy, compañías como la francesa Suez se están apurando para privatizar el agua …están apostando a que será al siglo XXI lo que el petróleo fue para el siglo XX". Shawn Tully, revista Fortune, 15 de mayo de 2000.Las citas precedentes encabezan el exhaustivo estudio que, sobre la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento de Santa Fe, difundió la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Data de 2006 y la autoría es de Julieta Pesce.No es intención de Agua y Futuro volver sobre el tema del que se ocupó largamente y que al parecer, no obstante su desaparición virtual de la agenda pública, bien pudiera manifestarse nuevamente en otros términos. Todo es posible en una realidad que no excluye connotaciones con un pasado que mantiene abiertos interrogantes respecto de la experiencia clausurada en 2005. Por lo menos, acerca de las conductas de los responsables.Ignorar ese ayer solo porque se rescindió el contrato no alcanza para cerrar el caso. Menos aún si se tiene en cuenta la trascendencia de la temática y su peso político y valor estratégico. Precisamente esto último, entre otras cosas por lo que hace al aprovechamiento económico de un recurso cada vez más escaso en el mundo y causa, por ello, de conflictos diversos.Corresponde, sí, reparar en el proyecto de Ley de Aguas de la Provincia, que desde hace años no logra aprobación legislativa por supuestas desinteligencias entre los dos poderes involucrados directamente.El proyecto original fija el propósito perseguido por los redactores: el dominio de las aguas. En su Art. 2º dice que el recurso naturales es “del dominio público provincial”, con excepción de las aguas “declaradas privadas en el Código Civil”. Reafirma el concepto enunciado al señalar que “el dominio originario de la Provincia no puede ser enajenado sin ley que disponga su desafectación”.Es pertinente, además, remitirse a los fundamentos del “Acuerdo Federal del Agua” que la Provincia suscribiera en agosto de 2003 en el Consejo Hídrico Federal, bajo la denominación de “Principios rectores de política hídrica de la República Argentina”. Expresa el documento que la comunidad hídrica argentina “entiende que el aprovechamiento de nuestros recursos hídricos debe realizarse armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales.En tal sentido afirma que la concreción de esos principios de protección del recurso requiere “el apoyo participativo de la comunidad en su totalidad y de un férreo compromiso del sector político, en el entendimiento que del manejo inteligente de las aguas depende la vida y la prosperidad de nuestro país”. La participación de organizaciones comunitarias en la gestión del agua, dice, debe manifestarse plenamente en el proceso de toma de decisiones y en el control de las acciones prácticas. Ello es, de hecho, parte indivisible del derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido internacionalmente.Cabe preguntarse si esto es contemplado por ASSA, la empresa pública santafesina conducida con criterios prescindentes de lo que debiera esperarse de un ente del Estado, del que, en el caso, son accionistas municipios, entre ellos, Rafaela. El por qué se niega información al ciudadano es un costado de la realidad. ¿Qué se supone acerca de él? ¿Qué no está en condiciones, según sostiene destacada protagonista de la decadencia argentina, de no ver más allá de sus narices?Finalmente, procede recordar la existencia de una Ley provincial, la 13.036, sancionada en noviembre de 2009. La norma prohíbe la comercialización y/o exportación de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento, obtenida de fuentes agotables, superficiales o subterráneas, del dominio originario de la Provincias. Por entonces ganaban espacio versiones periodísticas sobre buques ultramarinos de bandera extranjera que, ya sin carga, ocupaban sus bodegas con agua del Paraná en puertos cerealeros. Sería vendida luego a granel en puertos del exterior. Algunas denuncias se referían al precio fijado por los presuntos autores de las ventas: 8 dólares la tonelada.Frente a los acontecimientos de índole diversa que provee, groseramente en tantos casos, la corrupción sistémica en áreas diversas, todo lo encuadrable en ese abarcador marco es posible. El agua dulce, el recurso natural escaso e insustituible para la vida, resulta un bocado tentador en grado sumo económica y políticamente considerada. Aunque ya existen claras evidencias de ello, lo deducible es el agravamiento de las consecuencias que padecen ya millones de personas en el mundo. El dominio de las reservas sería, por tanto, el objetivo que alimente ambiciones de poder sin limitantes. Tal como se da en otros ámbitos de la realidad y es de conocimiento público.