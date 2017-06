En la Norte, Aldao volvió a ganar y Zenón Pereyra lo hizo en la Sur

El torneo Oficial de ladepuso en juego su segundo capítulo de la segunda fase y por la Zona Norte fue Deportivo Aldao el que volvió a ganar, lo había hecho en la primera fecha, mientras que Zenón Pereyra también suma puntaje ideal en la Zona Sur.Cancha: Independiente San Cristóbal.Arbitro: Rodrigo PérezReserva: 0-0PT 5m Luciano Imhoff (ISC) y 30m Jonatan Saravia (ISC).Expulsado ST 45m Denis Mansilla (TF).Cancha: Independiente Ataliva.Arbitro: Claudio González.Reserva: 1-0ST 10m y 17m Matías Tejeda (US), 28m Nahuel Schueda (US).ST 35m Portianka (IA) erró un penal.Cancha: Moreno de Lehmann.Arbitro: Ariel Gorlino.Reserva: 2-1ST 8m Brian Rocca (M) y 42m de penal Matías Acuña (DT).Cancha: Deportivo Aldao.Arbitro: Gonzalo Hidalgo.Reserva: 2-1PT 35m y ST 28m de penal Mariano Cavallero (DA), PT 45m Iván López (SR), ST 20m José Negro (SR), 35m Jonatan Albarracín (DA).Expulsados: ST 45m Luciano Peirone (DA) y Ulises Bonafede (DA), Andrés Bocco (SR) y Darío Losano (SR).Sportivo Roca vs. Independiente San Cristóbal, Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao, Unidad Sancristobalense vs. Moreno de Lehmann, Tiro Federal vs. Independiente Ataliva.Cancha: Talleres de María Juana.Arbitro: José RodríguezReserva: 0-1PT 5m de penal Rodrigo Finetti (SSC), 30m Matías Nicola (SSC) y 35m Ezequiel Reigert (TMJ).Expulsados PT 17m César Astudillo (TMJ) y Lautaro Mana (SSC).Cancha: Zenón Pereyra.Arbitro: Raúl CejasReserva: 2-1PT 15m Guillermo Russi (AMJ), 25m y ST 8m Maximiliano Gilli (ZP), PT 27m Andrés Oliva (ZP).Cancha: Argentino de Vila.Arbitro: Gisela Trucco.Reserva: 1-0ST 23m Juan Rotela (SM) y 40m René Acevedo (AV).Expulsados ST 9m Nahuel Monge (SM) y 19m Xavier Villada (SM).Cancha: Bochófilo Bochazo.Arbitro: Franco Ceballos.Reserva: 1-1PT 5m Fernando Ceballos (B), 18m Mauricio Citroni (B) y ST 9m Maximiliano Taborda (DJ).Expulsado ST 39m Adrián Quiroga (DJ).Deportivo Josefina vs. Talleres María Juana, San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo, Atlético María Juana vs. Argentino Vila, Sportivo Santa Clara vs. Zenón Pereyra F.B.C.