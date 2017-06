Atlético Esmeralda se quedó con el Apertura

El torneo Apertura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su séptima y última fecha, en la cual se consagró campeón Atlético Esmeralda tras ganarle a domicilio por 2-0 a Sportivo Libertad de Estación Clucellas y aprovechar la caída de Belgrano de San Antonio, que llegaba a este último capítulo como líder, por 1-0 con Juventud Unida de Villa San José.

En Reserva, San Isidro y el Sportivo Aureliense llegaban como líderes y los de Egusquiza se consagraron campeones tras ganar ayer en Susana, aprovechando el empate de Aurelia con Bella Italia.



Todo lo ocurrido en la tarde de ayer:



Sp. Libertad 0 vs Atlético Esmeralda 2



Cancha: Sportivo Libertad Estación Clucellas.

Arbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 1-1



Goles: PT 25m Sergio Bournissent (AE) y ST 42m Gastón Guerro (AE).

Incidencias: Expulsados: ST 12m Mauricio Boscacci (SL) y 41m Ismael Boetto (AE).

A los 35m PT Leonardo Huaqui (AE) falló un penal.



Dep. Susana 2 vs San Isidro 2



Cancha: Deportivo Susana.

Arbitro: Gustavo Vigistain.

Reserva: 1-3



Goles: PT 9m y ST 9m Elvio Gómez (DS), ST 14m Alan Gramaglia (SI) y 32m Mariano Ramello (SI).



Sp. Aureliense 4 vs Dep. Bella Italia 3



Cancha: Sportivo Aureliense.

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-1



Goles: PT 17m Emanuel Luna (SA), 30m Gabriel Almendra (SA), ST 5m y ST 30m Bustamante (BI), 10m Matías Suárez Vanega (SA), 18m de penal Castañera (SA), 25m Isaurralde (BI).



Belgrano 0 vs Juventud Unida 1



Cancha: Belgrano de San Antonio.

Arbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-2



Gol: ST 32m Matías Walker (JU).



Próxima fecha (1º del Clausura): Belgrano de San Antonio vs. Libertad Estación Clucellas, Sportivo Aureliense vs. Juventud Unida de Villa San José, Deportivo Susana vs. Deportivo Bella Italia, Atlético Esmeralda vs. San Isidro de Egusquiza.