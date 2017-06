Jorge Maina: "yo ya no me siento más parte de este proyecto político"

Jorge Maina fue concejal durante 10 años y presidió el Concejo Municipal durante varios períodos. Fue Jefe de Gabinete durante el primer mandato de Luis Castellano. Dejó de serlo, con el segundo mandato. Ahora, desencantado con el trato que recibió, decidió anunciar públicamente el alejamiento del grupo político que lidera la ciudad desde 1991. "yo ya no me siento más parte de este proyecto político. No por no tener el cargo, sino por la manera en que se manejó todo esto", sentenció.La ruptura llegó luego de que su nombre surgiera para que Rafaela tenga un lugar en el directorio de Aguas Santafesinas SA. Pero, perdió en la elección: la ciudad no convenció a ninguna de las otras 4 localidades del mismo signo partidario. Recalca, cada vez que puede, que su salida no se debe a no haber logrado el cargo, sino al modo en que se dieron las cosas."Rafaela necesita ese puesto y se podría haber hecho más para conseguirlo, más allá de quien fuera el nombre", dijo a LA OPINION.En 2015, le habían dicho que existía la posibilidad de que pudiera acceder a ese cargo. Pero, pasó el tiempo, y nunca más tuvo noticias de ello."Yo me entero formalmente de que había una asamblea para modificar el directorio de ASSA a partir de una nota que le hacen a Lisandro Mársico. Cuando Mársico lanza este proyecto (NdR: presentó una resolución solicitándole al Intendente que lleve una propuesta con un director rafaelino para ASSA, lo cual fue aprobado por unanimidad para ASSA). Ahí dice que el 19 se hará esa reunión", dijo."Me enteré que era nuevamente candidato, un día antes de la asamblea de ASSA, el 18 de mayo. Me llama Eduardo López, ni siquiera me llama el Intendente", dijo. "Yo sabía que estaba todo cocinado y que Rafaela no iba a conseguir el puesto", dijo.Al día siguiente, lo volvió a llamar López para contarle el resultado infructuoso de esa votación. Maina siente que debía haberlo llamado el Intendente.PASO AL COSTADO"La definición es que yo ya no me siento más parte de este proyecto político. No por no tener el cargo, sino por la manera en que se manejó todo esto. Y porque veo que no hay una actitud política con respecto a darle una solución con respecto al tema del agua. Más allá de lo que se dice, que no se condice con lo que se hace. Más allá del nombre, Rafaela debe tener un director en ASSA que lo represente en serio dentro de la empresa: sea de Gálvez, de Reconquista, de Esperanza. Si es de Rafaela, mucho mejor. Porque si te quejás que no viene el acueducto, con toda la razón del mundo, que no llegan los micromedidores, que siguen las pérdidas y no te importa lo que pasa donde se cocinan las decisiones..., la verdad, es que para mí no hay una decisión política para avanzar en esto", sentenció.CRUCE CON MIRABELLAMaina también confirmó que tuvo un entredicho con el diputado Roberto Mirabella. "Fue a los pocos días de haber pasado lo de la asamblea. Le estaba contando a alguien de esta situación, y llegó Mirabella. Lo saludé distante: antes lo abrazaba, ahí le di solamente la mano. Y le marqué lo que pasó, lo que sentía y que me sentía fuera del proyecto político", comentó."CLUB DE AMIGOS""Me preocupa que toda la lucha que llevó durante años el Concejo -no solamente cuando yo estuve- quede en la nada", dijo y agregó: "para mí, hoy, el Concejo es un club de amigos". "Nosotros podíamos haber tenido muchas discusiones. Fuertes. Pero se discutían otras cosas. Se discutía política. Pero esas también son decisiones políticas que se toman", agregó.