Lousteau apuntó contra el PRO

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El líder de ECO, Martín Lousteau, volvió a quejarse por haber sido excluido de una eventual interna de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apuntó contra el PRO, al que acusó de obstruir "la posibilidad de alternancia" en los distritos que gobiernan."Es obvio que el PRO, en los lugares donde les toca administrar, no quiere la posibilidad de alternancia", protestó el exembajador ante Estados Unidos en diálogo con radio Milenium.Al consolidarse el rechazo del macrismo para habilitarle la interna, luego de reiterados pedidos para que haya PASO, Lousteau comenzó a mostrarse más crítico de las políticas del Gobierno: el viernes pasado dijo que "el país está en una situación mucho más delicada" de la que se piensa, durante una visita a la capital de Tucumán, donde se reunió con el gobernador peronista Juan Manzur y su antecesor, el actual senador nacional, José Alperovich.Lousteau explicó que desde el primer momento, cuando aceptó mudarse a Washington para asumir como embajador, le dejó claro al presidente Mauricio Macri sus intenciones de competir dentro de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires."Al presidente le dije que iba a competir, me dijo por eso te elijo. Yo lo hablaba con el presidente. Eso de que en la cabeza de ellos esta posibilidad no existía, es una mentira", indicó."Veo a (Horacio) Rodríguez Larreta o a (Diego) Santilli repetir: él se fue, nos dejó, repiten el argumento que les baja (Jaime) Duran Barba. No quieren que compita dentro de Cambiemos", lamentó.Calificó la política de impedirle disputar la interna como un "criterio rarísimo" dado que él es patrocinado por la UCR porteña, una de las patas de la alianza oficialista Cambiemos.En ese sentido, concluyó que "en la ciudad hay PRO, no hay Cambiemos" por decisión del macrismo.