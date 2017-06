La dupla Andreis-Garbiglia ganó en Paraná

Por la quinta fecha de la temporada, el Car Show Santafesino se presentó este fin de semana con sus 5 categorías en el autódromo “Ciudad de Paraná”. Lo más importante de la jornada, para los rafaelinos, sucedió en el Turismo Fiat Santafesino, que contó con la participación de invitados, ya que se impuso en la competencia oficial el binomio conformado por Maximiliano Andreis (titular nacido en Rafaela) y Cristian Garbiglia, un ex campeón, quien fue su compañero de equipo. Este es el primer triunfo del año del piloto nacido en nuestro medio, que como si no fuera poco, también se subió a la cima del campeonato. En tanto, en TC 4000 santafesino el ganador fue Claudio Buchholz, en TS1800 triunfó Gastón Giordano, Alfredo Esterkin festejó en Fórmula 3 Santafesina y en Fiat 600 el vencedor fue Horacio Fernández. La próxima fecha, sexta de doce, será en Concordia, el fin de semana del 2 de julio. Los resultados que se registraron fueron los siguientes:

Turismo Fiat Santafesino, final: 1º Maximiliano Andreis / Cristian Garbiglia, Fiat Uno, 12 vueltas en 22m36s107 a 134,400 km/h; 2º Matías Cravero / Rodrigo Juárez, Fiat Uno Way a 0s240 y 3º Ignacio Haroián / Mauro D’Abate, Fiat 128 a 0s895.

Campeonato: 1º Maximiliano Andreis, 161 puntos (1 victoria); 2º Matías Cravero, 152.5 (1 victoria) y 3º Abel Sánchez, 115 (1 victoria).

Fórmula 3 Santafesina, final: 1º Alfredo Esterkin, MR Racing, 12 vueltas en 19m00s940; 2º Juan Carlos Polini, Della Santina Competición a 3s191 y 3º Renzo Testa, Scudería Testa a 6s090.

Campeonato: 1º Alfredo Esterkin, 138 puntos (1 victoria); 2º Franco Bosio, 125.5 (1 victoria) y 3º Renzo Testa, 123 (1 victoria).

TS1800, final: 1º Gastón Giordano, Fiat Palio, 14 vueltas en 27m47s960 a 127,484 km/h; 2º Luciano Bucci, Volkswagen Gol Trend a 7s580 y 3º Cristian Garbiglia, Ford Ka a 8s467.

Campeonato: 1º Luciano Bucci, 162 puntos (1 victoria); 2º Juan Ignacio Canela, 127 y 3º Cristian Garbiglia, 124.5 (1 victoria).

TC4000 Santafesino, final: 1º Claudio Buchholz, Chevrolet Chevy, 14 vueltas en 23m40s835 a 149,657 km/h; 2º Franco Passarino, Ford Falcon a 8s612 y 3º Juan Pablo Marconi, Ford Falcon a 14s960.

Campeonato: 1º Fernando Villa, 146.5 puntos (3 victorias); 2º Franco Passarino, 137 y 3º Sergo Cheirano, 111.5

Fiat 600-TS, final: 1º Horacio Fernández, 12 vueltas en 22m24s750; 2º Luis Cifre a 11s151 y 3º Hernán Colman a 20s624.

Campeonato: 1º Luis Cifre, 144.5 puntos; 2º Axel Lederhos, 140 (1 victoria) y 3º Horacio Fernández, 140 (3 victorias).