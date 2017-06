Los nuevos 30 gendarmes ya operan en los barrios de Rafaela

Fueron intensas las gestiones efectuadas por el Intendente e integrantes de su equipo de trabajo para hacer posible que nuevos 30 gendarmes desembarquen en esta ciudad de Rafaela; logro que contribuye ya mismo a llevar más seguridad a los barrios, dado que los gendarmes ya están operativos y en funciones desde el sábado, informó oficialmente el Municipio local.“Estuvimos presenciando parte de los operativos de saturación que llevó adelante Gendarmería al mando del comandante general de la Agrupación Santa Fe, Guillermo Danielli”, contó el Jefe de Gabinete del municipio, Eduardo López; quien estuvo acompañado en la ocasión por el coordinador de Prevención de Seguridad, Juan José Modino; el encargado de la GUR, César Oviedo; y el concejal Jorge Muriel.Los primeros operativos de saturación se realizaron el sábado, un día después que el intendente Luis Castellano y el comandante Claudio Brilloni, de la Región XIII de Gendarmería Nacional, suscribieran el convenio que permite que 30 agentes de esta fuerza operen en nuestra ciudad.“En los operativos participaron 25 agentes, 6 móviles, un helicóptero y un drone”, explicó López que detalló que “se incluyeron patrullajes en móviles por los barrios y también a pie por parte del personal [de Gendarmería] que llegó el día viernes a Rafaela”.En la tareas, “había un helicóptero haciendo la cobertura aérea del sector y también un drone para tener una visión más localizada de los operativos”, agregó el Jefe de Gabinete que anticipó que los operativos de saturación van a seguir en diferentes lugares de la ciudad.Es importante tener en cuenta que el miércoles 31 de mayo el titular del Ejecutivo conoció la noticia de la llegada de los gendarmes y el jueves 1 de junio se lo comunicó a los concejales, dado que se necesitaba una Ordenanza para que el lugar que Gendarmería eligió para alojar a los agentes -que es el mismo que ocupaban antes- pudiera ser alquilado por la Municipalidad de manera directa.Esta Ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado, es decir el 8 de junio, y un día después llegaron los 30 efectivos a la ciudad que empezaron a trabajar en materia preventiva durante el fin de semana.La llegada de Gendarmería Nacional “se trata de una gestión que iniciamos junto con el jefe de Gabinete, Eduardo López, hace aproximadamente dos meses”, aclaró oportunamente Luis Castellano."Son gendarmes que van a abocarse específicamente a seguridad barrial, y van a trabajar en aquellos lugares en donde estaban trabajando antes", había precisado el mandatario rafaelino. "Recordemos que había 71 gendarmes, se fueron unos 35 y ahora volveremos a tener 30 más", amplió.Por otra parte, la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Municipalidad, desarrolló durante el fin de semana intensos operativos de control vehicular, resultando de ello el secuestro de 11 motocicletas y 7 carnet de conducir, seis de los cuales fueron al constatarse un excesivo nivel de alcohol en sangre en los conductores de los rodados, mientras que el restante fue secuestrado preventivamente por trasgredir su conductor el paso de un semáforo con luz prohibida. Los vehículos fueron depositados en los galpones municipales, dándose intervención a los Juzgados de Faltas correspondientes.Tal como es una constante, agentes de Protección Vial y Comunitaria llevaron a cabo durante el fin de semana los distintos operativos de control vehicular. En la oportunidad se desarrollaron en diferentes lugares de la ciudad, como ser: Bv. Lehmann y Cerdán, Av. Santa Fe y Córdoba, 25 de Mayo y Moreno, Domingo Matheu y Martín Oliber, Av. Italia y Congreso y Bv. Roca y Lamadrid, entre otros lugares.En los operativos, se labraron 127 actas de constatación, destacándose seis casos de alcoholemia, 11 por no usar sus conductores el cinturón de seguridad y 52 por no usar el casco, totalizando 264 infracciones de tránsito, entrelas que también hubo casos como: no poseer el carnet de conducir, no tener el seguro obligatorio, usar caño de escape no reglamentario y no poseer la chapa patente, entre otras.