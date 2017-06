Miradas sobre la ciudad del futuro

Caminando por el Viejo Mercado, uno ve que, entre tantas muestras y proyectos, para Rafaela se piensa en el futuro un estadio único de fútbol. O una cárcel. O un centro polideportivo de ensueños... Y más.Esto tiene que ver con una exposición que fue coordinada por la arquitecta Luciana Tessio, desde la Secretaría de Cultura y de Educación, conjuntamente con Candela Turrisi y Cecilia Seffino, otras dos arquitectas que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Urbano.Este espacio, presentado en su momento, llevó el nombre de "Ciudades de Papel", que buscó a través de la Historia del Arte, la Arquitectura y el Urbanismo repensar el futuro de las ciudades. Ideas que se fueron caracterizando por la generación de nuevas miradas a menudo radicalizadas, para plantear reflexiones sobre las ciudades existentes, y que en muchos casos, por distintos motivos quedaron en el papel.Por eso, en el plano local, se presentaron propuestas que exploraron las posibilidades de la ciudad actual ya sea como ejercicios proyectuales, como resultados de concursos de arquitectura y urbanismo, o como investigaciones disciplinares, edificios y proyectos urbanos que imaginaron nuevos escenarios para nuestra ciudad.Esta exposición brinda primero un contexto internacional sobre los temas, evidenciando las distintas ideas que se han ido pensando a lo largo del tiempo para las ciudades. Todas ellas tienen una base real, una problemática a la cual pretenden dar solución, en general tienen que ver con mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, algunas dan una respuesta de manera radical mientras que otras intentan expresarse de un modo que permita factibilizar su realización.En el caso de nuestra ciudad, se hizo una convocatoria a través del Colegio de Arquitectos y a través de la Facultad de Arquitectura de la UCSF, mediante la cual se llamó a la presentación de Proyectos no construidos o Utopías Urbanas sobre nuestra ciudad, lo cual significa que aquí tenemos sólo una pequeña muestra de todo lo que está pensado para la ciudad por distintos profesionales y que por distintas razones no pudo materializarse.En diálogo con LA OPINION, Luciana Tessio, dijo que "quizás de los 16 proyectos expuestos el que más llama la atención a los visitantes es aquel conocido como Proyecto de reforma Urbana sobre Rafaela o Monumento a la Vaca de Miguel Angel Roca, que entre otras intervenciones y reforma de los bulevares planteaba un proyecto para la actual Plaza Pizzurno, que por entonces se conocía como 'la montañita', y planteaba un diseño donde se evidenciaba la relación de la ciudad con el campo, en donde aparecían unas vacas de hormigón a las cuales se podía acceder ya que tenían aproximadamente 12 metros de altura, y en las cuales se podían realizar actividades lúdicas", expresó la coordinadora.Además agregó que "era una época (los años ochenta) en que la arquitectura iba en busca de nuevos símbolos que permitan acercarse más a los habitantes de las ciudades, por eso quizás por entonces no sonaba extraño la posibilidad de construir algo así. Por otro lado este proyecto es también pionero en lo local en lo que significa la rehabilitación de patrimonio, ya que planteaba la reutilización de edificios existentes a través de nuevas funciones pero manteniendo su carácter histórico".Otros proyectos que llaman la atención son el estadio deportivo y las menciones de los concursos, el proyecto dibujado sobre el panel que plantea una ciudad espacial sobre Bv. Yrigoyen dibujada por Gonzalo Guerrero. Este último retoma la idea de un arquitecto llamado Yona Friedman quien sugiere que las ciudades deberían comenzar a pensarse más desde la densificación que extendiéndose en el territorio, es una mirada que tiene que ver con lo sustentable y que fue pionera en los años 60."Con respecto a si veo la posibilidad de que sean factibles, la respuesta es que pocos de ellos fueron pensados para ser construidos, te diría que solo el del monumento a la vaca y los concursos fueron pensados para construirse y obtuvieron menciones en los concursos, con lo cual su planteo es mucho más real, porque nacen de llamados a concretar proyectos para necesidades específicas", dijo Tessio y agregó que "los proyectos de alumnos de Facultad, que la mayoría ya son arquitectos, se plantean a modo teórico, a partir de necesidades que observan los alumnos sobre la ciudad o sobre temas que les generan un interés especial. Estos proyectos se realizan al finalizar la carrera por lo cual tienen una gran escala y una media o alta complejidad, pero están pensados mucho más como ejercicio proyectual que pensando en materializarse", destacó.A modo de cierre, detalló que "en muchos casos las coyunturas de las distintas épocas los hacen inviables, en otros casos, es la complejidad, escala y excesivo costo de cada uno lo que los hace irrealizables y en otros casos es que simplemente no fueron pensados para construirse. Nuestra profesión suele tener una dosis de utopía, de hecho creo que todos los arquitectos tenemos alguno o varios de estos proyectos que por un motivo u otro no se concretaron, pero que siempre fueron pensados para mejorar una situación existente", concluyó.Durante las próximas semanas, LA OPINION intentará ir comentando los diferentes proyectos que se exponen en el Viejo Mercado, para conocerlos en profundidad.