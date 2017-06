Los encuestadores recorren la ciudad

Desde comienzos de este mes se desarrolla en nuestra ciudad la versión 2017 del Relevamiento Socioeconómico, que como todos los años está a cargo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL).En esta ocasión se conformó un equipo de trabajo que está integrado por 25 encuestadores, formados y capacitados para este fin, que continúan recorriendo los barrios para realizar las encuestas. La actividad se extenderá durante todo el mes y alcanzará a 660 domicilios seleccionados al azar.Para conocer más detalles dialogamos con Marcelo Ortenzi, director del ICEDeL, quien nos comentó que “se cumplió la semana de capacitación e inmediatamente los chicos comenzaron con la captura de datos socioeconómicos 2017. Lo hacemos siempre en esta época del año porque tomamos la última semana de mayo como la semana de referencia para la captura de datos. Las casas se eligen al azar, con un programa informático que tenemos en el ICEDeL hace muchos años. Los datos tienen que ver con la situación de las viviendas, los hogares, el empleo, la educación, coberturas en salud, cuestiones de seguridad. Una muestra que nos permite evaluar las políticas que el municipio lleva adelante”.Además precisó que deben “completar un universo de 660 viviendas que se eligen aleatoriamente. El encuestador ya sabe a qué vivienda tiene que ir. Si tiene algún tipo de rechazo hay viviendas suplentes que también ya están determinadas por el sistema. No queda a criterio del encuestador qué vivienda visitar”.Respecto de los encuestadores aclaró que “trabajamos mucho en la identificación del encuestador, tienen una tarjeta identificatoria, una nota firmada por mí explicando lo que es el relevamiento socioeconómico y demás elementos que le van a dar seguridad a la persona que atienda al encuestador.”Por otra parte puntualizó que “todos los datos están amparados por el secreto estadístico, por lo cual los datos son anónimos, y nosotros los preservamos mucho. Eso significa que los datos que nosotros recabamos y que después procesamos, la información no es individual sino es de carácter general que tiene que tiene que ver con la ciudad.”Sobre el momento elegido para visita a los hogares elegidos, Marcelo informó que los encuestadores “pueden ir por la mañana, por la tarde e incluso durante los fines de semana. Los chicos tienen una equis cantidad de encuestas que tienen que completar. Nosotros nos preocupamos mucho en poder identificar bien al encuestador, lo hemos charlado con los presidentes vecinales, nos sirve que en la medida que puedan los acompañen. No pueden presenciar las entrevistas pero pueden acompañarlos para darle una tranquilidad al vecino de que esto es un relevamiento oficial que se realiza todos los años.”Finalmente, sobre la elección de los encuestadores explicó que “hacemos una convocatoria abierta a todos los estudiantes de nivel superior de la ciudad, universidades e institutos, preferentemente a aquellos que estén en los últimos años, que estén más formados y de mayor edad. Después hacemos entrevistas individuales con cada uno, para determinar capacidades y el perfil de cada persona. Este año se han inscripto 120 estudiantes, de los cuales seleccionamos 35. Hay una semana intensiva de capacitación que tiene dos grandes ejes: por un lado que el encuestador pueda dominar el formulario en forma precisa y acabada, para que la encuesta sea lo más rápida posible; y además también se les fue explicando el por qué de la captura de cada dato, qué importancia tiene y cómo se manifiesta en el resultado o política. También para darle la tranquilidad a la gente sobre el para qué se utilizan los datos. Los chicos están bastante preparados para poder contestar algún tipo de pregunta que tenga que ver con la encuesta”.