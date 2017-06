Itabel: “Esta victoria nos llena más de confianza”

Atlético de Rafaela tiene puesta la cabeza en el encuentro del próximo sábado ante Quilmes, por la 28º fecha del torneo de Primera, aún con horario a confirmar por AFA.

La “Crema” no depende de sí mismo y si bien tiene que ganar los tres encuentros que le quedan (el ‘Cervecero’, Tigre y Sarmiento), un triunfo de Huracán y Temperley el próximo viernes, ya podría sentenciar el futuro del equipo de Juan Manuel Llop. Así y todo, las esperanzas siguen latentes.

El último miércoles Atlético logró una valiosa victoria ante Almagro por Copa Argentina y esto viene bien para el ánimo del plantel. “Es medio complicado olvidarse de la situación por la cual estamos pasando y por eso se vio que no festejamos mucho, no significa mucho esto para nosotros, queremos quedarnos en Primera, estamos en la recta final y es donde más tenemos que meterle”, reconoció Kevin Itabel, luego del 1-0 ante el ‘Tricolor’. Y confesó: “Nos llena más de confianza, jugaron muchos jugadores que por ahí no estaban jugando, lo hicieron bien y también contentos por ellos”.

Sin dudas que toda victoria es valiosa y en este caso. “Nos llena más de confianza, si bien es algo paralelo a lo que nosotros nos estamos jugando sirve para agarrar ritmo, mostrarse y demostrarle al técnico que todos quieren estar, que estamos en condiciones de jugar y ahora a pensar en el partido con Quilmes”, agregó el exTigre.

También hizo referencia a las muchas situaciones para convertir que tuvieron y sólo pudieron convertir una. “Es un déficit que venimos teniendo, no estamos haciendo muchos goles, si estamos creando muchas situaciones. Lo tenemos que laburar un poco más en la semana pero pasa por un tema individual, cada uno está desesperado por hacer un gol y no se da cuenta que hay un compañero que están solos, o dos. Pasó mucho, el “Tucu” (Leandro Díaz) es el nueve, quiere hacer goles, agarrar confianza pero a veces salís figura dándole el pase a un compañero. Todos tenemos que entender esas cosas. Tenemos que ser autocríticos, pero contentos porque más allá de todo se ganó”.

El plantel ‘albiceleste’ tendrá este domingo de descanso y mañana retornará a los entrenamientos para seguir preparando el cotejo ante Quilmes, uno de los rivales directos que tiene en la lucha por la permanencia.



Reserva el viernes. El encuentro de Reserva entre Atlético de Rafaela y Quilmes se adelantará al próximo viernes 16, a las 15hs en el Predio ‘Tito’ Bartomioli del Autódromo Ciudad de Rafaela.