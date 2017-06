Macri, Carrió y Larreta en el timbreo de Cambiemos

BUENOS AIRES, 11 (NA). - A escasos días del cierre para inscribir alianzas ante la Justicia Electoral, el presidente Mauricio Macri presentó ayer el espacio "Vamos Juntos" en la Ciudad junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que encabezará la boleta de diputados nacionales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Durante la actividad, que se llevó a cabo en el Patio de los Lecheros del barrio de Caballito y en el marco de un nuevo timbreo nacional, los tres referentes oficialistas ratificaron la decisión de excluir al exembajador argentino en Estados Unidos Martín Lousteau de ese frente que será la expresión de Cambiemos en la Ciudad."No tenemos problemas en Cambiemos. Todos los que van a integrar la lista se llevan muy bien. Entonces, no es necesario, si no tenemos nada que discutir. Las PASO tienen sentido cuando tenés algo que discutir", sostuvo Carrió durante la actividad de campaña. Y agregó: "Los que construimos Cambiemos seguimos juntos. El resto no estaba con nosotros, así que me parece que (Lousteau) tiene que competir, debatir, puede tener perfectamente su espacio. Pero nosotros somos el corazón de Cambiemos".La diputada y candidata a la reelección subrayó que "el Presidente ha sido muy generoso con gente que no lo ha votado", en alusión al apoyo de Lousteau a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, en las elecciones presidenciales de 2015. Consultada sobre si la realización de internas en el oficialismo porteño complicarían al espacio, Carrió manifestó: "Para nosotros (las PASO) no es un problema, es una unidad de camino. Queremos consolidar una unidad de camino, que significa saber a dónde vamos, no que nos vamos a cruzar de un día al otro".Por su parte, Rodríguez Larreta resaltó que Lousteau fue "el que se fue del Gobierno". De inmediato, Carrió se mostró molesta por no poder utilizar el nombre "Cambiemos" en la Ciudad de Buenos Aires debido a la salida de la UCR en ese distrito, para apoyar la eventual candidatura del exembajador. "Me hubiera gustado que nosotros que fundamos el corazón de Cambiemos hubiéramos podido llevar el nombre, porque uno puede competir, pero no dejarme llevar a mí el nombre de Cambiemos es un poco fuerte", indicó.Finalmente, la líder de la Coalición Cívica-ARI remarcó su "relación muy auténtica" con el jefe de Estado, a pesar de las diferencias de posturas en algunas cuestiones. "Con Mauricio tenemos una relación muy auténtica, cosa que en la Argentina no se ha dado. Por ahí nos peleamos y después comemos asado, después nos amigamos, firmamos acuerdos y nos abrazamos", concluyó.TIMBREO NACIONALFuncionarios, diputados y senadores nacionales de Cambiemos llevaron a cabo un nuevo "timbreo" en diversos puntos del país de cara a las próximas elecciones legislativas. Mientras Macri lanzaba el espacio "Vamos Juntos" en la Ciudad de Buenos Aires para apuntalar la candidatura de Elisa Carrió, los funcionarios del Gobierno nacional hicieron campaña en otros distritos.El ministro de Justicia, Germán Garavano, dialogó con vecinos del partido bonaerense de San Fernando, acompañado por los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Derechos Humanos, Claudio Avruj.Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, visitó el partido de La Matanza junto al referente local de Cambiemos Héctor "Toti" Flores, dirigente de la Coalición Cívica de Carrió. En tanto, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, participó del timbre en la provincia de Salta, junto al diputado provincial Martín de los Ríos.