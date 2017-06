En el Belgrano, estrenos de cine independiente

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano renovó su cartelera con dos estrenos de cine independiente, en este caso provenientes de Italia y España:drama del mítico director Marco Bellocchio y la comediade Inés París, que podrá verse hasta este martes 13 de junio.En el horario central de las 21:30 se proyectará el nuevo film del mítico cineasta italiano Marco Bellocchio (I pugni in tasca, El diablo en el cuerpo, La nodriza, Vincere y Buongiorno, notte). "Dulces sueños" es una transposición de la exitosa novela autobiográfica de Massimo Gramellini sobre una infancia marcada por la tragedia y sus implicancias en la vida adulta. Valerio Mastandrea y la argentina Bérénice Bejo protagonizan esta película presentada en la apertura de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. La acción transcurre en Turín, año 1969.A las 19:30 en espacio Cine.Ar se presenta "La noche que mi madre mató a mi padre", una comedia de enredos dirigida por la española Inés París, que cuenta con la participación del argentino Diego Peretti haciendo de sí mismo.Isabel (Belén Rueda) organiza una cena en su casa. Su marido Angel (Eduard Fernández), escritor de novelas policiales y su ex mujer directora de cine (María Pujalte), quieren convencer a un famoso actor argentino (Diego Peretti) de que protagonice su próxima película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona con su nueva novia, que se fascina con el actor. Pero en un momento dado ocurre algo inesperado que sorprende a todos y perturbará la velada.