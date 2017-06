Píldoras Políticas

DESPACITO, CHIVOEra de esperar que en medio del furor por la canción "Despacito", del puertorriqueño Luis Fonsi, algún candidato usara esa melodía ultra pegadiza para la campaña electoral. El exministro de Defensa Agustín Rossi, les ganó de mano a todos."Acá está el que defiende Santa Fe, tenés que votar al Chivo hoy. Es el candidato de Cristina en Santa Fe, Rossi te quiero en mi equipo hoy", empieza el jingle, con el ritmo de la primera estrofa del tema original.Luego, el estribillo reemplaza el "des-pa-cito" por un "Chi-vo Rossi", y sigue: "Siempre con Cristina desde la provincia, el que defiende tu trabajo y tu familia, el que va a frenar el ajuste macrista".Perlitas de campaña.EL DURAN BARBA RADICALDicen que dicen que recientemente arribó a Buenos Aires un nuevo "consultor estrella". Así como el PRO tiene al ecuatoriano Jaime Durán Barba y la UCR podría tener -está por verse- al español Ignacio Varela. Crédito del "ministro sin cartera" Ernesto Sanz.Al parecer Sanz procuró la llegada de Varela para que lo asesore al neurocientífico Facundo Manes, posible candidato a diputado por Cambiemos en representación del radicalismo y protegido del "ministro sin cartera".De todas formas, no hay nada cerrado. Varela recién estaría viendo el panorama, conociendo al eventual candidato (puede serlo ahora o no, pero sigue siendo la apuesta de Sanz para el futuro de la UCR) y luego tomaría la decisión de quedarse o no.ACERCAMIENTOSEl brindis por el Día del Periodista que organizó el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, estaba llegando a su fin cuando el diputado del Frente para la Victoria Luis Basterra se acercó a darle un abrazo al titular de "la casa".Mientras Monzó y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, dialogaban en una ronda con periodistas en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Basterra se acercó a saludar y, mientras le daba un afectuoso abrazo al presidente, bromeó: "Estamos cada vez más cerca".El chiste fue festejado por todos los presentes, incluido el joven Massot, a quien Basterra también abrazó -casi como si quisiera hacerlo sentir incómodo frente a la cámara que capturó el momento- y le dijo riendo: "Vos también estás cerca, vení para acá".Luego de la humorada, el diputado nacional por Formosa agradeció al presidente de la Cámara la invitación al brindis, saludó a la prensa y se retiró a su despacho.DIPLOMACIA AL PLATOEste lunes el Palacio San Martín verá la transición entre Susana Malcorra y Jorge Faurie, quien quedará al frente de la Cancillería. Sin embargo, en el ámbito de la representación argentina en el exterior también se metió alguien que, a pesar de no tener un rol político, se desempeña todos los días en la Casa Rosada.Se trata del chef Dante Liporace, quien esta semana estuvo representando a la Argentina en la ciudad española de Barcelona. En la capital catalana, el encargado de la cocina de la Casa de Gobierno desplegó distintas recetas del menú llamado "Secuencia de la vaca" en el restaurante Bravo, de su par Carles Abellán.Sale Malcorra y entra Faurie, pero queda el canciller gastronómico.SORPRESALos despachos de la Casa Rosada tienen más de una puerta y, a veces, los funcionarios se topan con situaciones inesperadas que los sorprenden. El pasado viernes le tocó al ministro del Interior, Obras Públicos y Viviendas, Rogelio Frigerio, que salió de su oficina y se topó con una decena de periodistas, quienes tampoco esperaban verlo.Sin saber que el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, se encontraba reunido en el Salón de los Escudos con los trabajadores de prensa para contar algunas iniciativas de su área, el referente desarrollista abrió lapuerta de su despacho que da a ese lugar y se encontró con esa imagen."¡Epa! ¡Cuánta gente!", atinó a decir un sorprendido Frigerio, a quien no le quedó otra que saludar a todos.