Primera B: Se va la segunda

Este domingo el torneo Oficial de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol pondrá en disputa su segundo capítulo.El programa completo, desde las 15:30 hs las Primeras:Ind. San Cristóbal vs Tiro Federal (Rodrigo Pérez), Ind. Ataliva vs Unidad Sancristobalense (Claudio González), Moreno de Lehmann vs Dep. Tacural (Ariel Gorlino), Dep. Aldao vs Sp. Roca (Gonzalo Hidalgo).Talleres (MJ) vs Sp. Santa Clara (José Rodríguez), Zenón Pereyra vs Atlético (MJ) (Raúl Cejas), Arg. Vila vs San Martín (Gisela Trucco), Bochazo vs Dep. Josefina (Franco Ceballos).Hoy se definirá el torneo Apertura de la Primera C. Se juega la séptima y última fecha de la primera rueda y el líder, Belgrano de San Antonio (13 puntos) estará recibiendo a Juventud Unida de Villa San José. El escolta, Atlético Esmeralda (12) estará visitando a Sportivo Libertad en Estación Clucellas último en las posiciones.Sp. Libertad vs Atlético Esmeralda (Javier Simoncini), Dep. Susana vs San Isidro (Gustavo Vigistain), Sp. Aureliense vs Dep. Bella Italia (Sebastián Garetto), Belgrano de San Antonio vs Juventud Unida (Guillermo Vacarone).LasBelgrano 13 puntos; Atl. Esmeralda 12; Bella Italia 10; Juv. Unida 8; San Isidro 7; Susana 7; Aureliense 5; Libertad E.C. 4