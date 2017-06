Se discute sobre el ritmo en el que se sale de la recesión

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los datos del segundo trimestre sobre la actividad económica llevan a discutir el ritmo en que se produce la salida de la recesión, según el análisis del economista Juan Francisco Campodónico, del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea. "En el quinto mes del año se afirman cifras positivas, caso de las ventas de cemento que suben 8,7 por ciento interanual, el patentamiento de cero kilómetros lo hace en 27,2 por ciento, la recaudación real se mantiene en terreno positivo anotando 4,6 por ciento y las escrituras de CABA que se expandieron 20,5 por ciento (dato de abril)", indicó el especialista.Varios indicadores arrojan que los últimos datos no sólo mejoran respecto de 2016, sino que superan las cifras de igual período de 2015: "Esto es válido para los casos de la recaudación impositiva, el patentamiento de 0 kilómetros y las escrituras de CABA", manifestó Campodónico en el Informe de Coyuntura del IERAL.En tanto, señaló que "las exportaciones a Brasil se recuperaron en mayo (+26,1 por ciento), luego de un flojo abril. El monto de las ventas al vecino país supera también los guarismos de mayo de 2015 en un 4,1 por ciento". "Con los primeros datos de mayo ya no quedan dudas de la existencia de una recuperación, ya que estamos transitando el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento.Sin embargo, la cuestión ahora se centra en su velocidad (ya que, en términos políticos, llega un poco tarde), su solidez y el grado de generalización que alcanza", añadió. Respecto de la generalización de la recuperación, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que releva el INDEC, muestra para el primer trimestre un crecimiento de 0,6 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2016, como así también una expansión de 0,15 por ciento interanual."La gran mayoría de las ramas de actividad que componen el indicador muestran guarismos interanuales positivos", sostuvo Campodónico. Por otro lado, el Indice General de Actividad (IGA) de OJF, consultora de asesoramiento económico, comenzó el segundo trimestre con el pie derecho, "anotando en abril 3,3 por ciento interanual y 0,3 por ciento respecto de marzo (desestacionalizado)".Además, existen algunos datos alentadores: por un lado la obra pública, donde el consumo de asfalto creció en mayo 175 por ciento interanual y marcó un récord mensual en toneladas utilizadas. Mientras que, con respecto al mercado laboral, el trabajo registrado subió en marzo 0,2 por ciento mensual, "pero más importante que el fenómeno cuantitativo quizás sea el cualitativo, dado que desde hace un tiempo ha empezado a ser más dinámico el empleo privado que el público, algo que no se observaba hace cinco años". "Este cambio de mix es prometedor porque, como todos sabemos, el empleo privado permite mejorar la recaudación fiscal de la economía mientras que el público genera aumento del gasto", concluyó el analista.