Quilmes trabaja pensando en Atlético

Pese a que todavía restan unos cuantos días para el encuentro en Rafaela entre Atlético y Quilmes, el DT del 'Cervecero', Cristian Díaz ya comenzó a trabajar con la posible formación inicial, con el objetivo de llegar de la mejor manera al próximo sábado.

Matías Sarulyte y Adrián Calello entrenaron diferenciado, mientras que Matías Orihuela se hizo presente en el estadio pero no hizo movimientos.

El equipo titular tuvo a: César Rigamonti; Gastón Bottino, Diego Colotto, Sergio Escudero, Lucas Carrizo; Gabriel Ramírez, Nicolás Pideno, Matías Escobar, Franco Negri; Jonathan Torres y Federico Andrada.

Por su parte, los suplentes formaron con Horacio Ramírez; Matías Pérez Acuña, Tomás López, Ismael Benegas, Cristian Trombetta; Francesco Celeste, Maximiliano González, Brandon Obregón, Facundo Coria; Rodrigo Contreras y Nicolás Benegas.

Quilmes hace cinco juegos que no gana, viene de perder por la mínima ante Patronato y de visitante hace 17 encuentros que no gana, con 11 derrotas y apenas 6 igualdades.