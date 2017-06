Se retiró el Chino Saja

Sebastián Saja anunció su retiro del fútbol profesional esta semana. Cuando sólo faltaba un partido para cerrar su extensa carrera, el "Chino" recibió un insólito gol desde la mitad de la cancha.

En el encuentro de la última fecha de la Segunda División de España, el Real Zaragoza perdió contra el Tenerife por 2-1 en condición de local. Los de Saja finalizaron una mala temporada en la 16ta posición y los visitantes jugarán, gracias a esta victoria, el playoff para ascender a Primera.

El golazo de la fecha se dio en el minuto 32 de la primera mitad, cuando a Omar Perdomo le quedó la pelota picando atrás del centro del campo y vio adelantado al ex San Lorenzo. El remate dio en el travesaño y se metió en el arco, para desgracia del Chino.

"Desde que llegué al Real Zaragoza, traté de entregar lo mejor donde me tocara. Me quedo con las sensaciones de haber jugado mi último partido oficial acá, en un club importante", declaró el arquero tras el encuentro.